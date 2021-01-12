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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Дело "Хизб ут-Тахрир". Трое крымских татар в России получили от 13 до 18 лет колонии

Троих крымских татар – Энвера Омерова, Ризу Омерова и Айдера Джапарова – в России приговорили к заключению сроком от 13 до 18 лет. Их обвинили в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которая в России признана террористической.

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Заседание состоялось в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону
Заседание состоялось в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону
Фото: graty.me

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил троих крымских татар, обвиняемых по белогорскому делу "Хизб ут-Тахрир". Об этом "Ґратам" сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов.

59-летнего Энвера Омерова суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима, из них два первых года – в условиях тюрьмы с последующим надзором после освобождения.

Его сына Ризу Омерова суд приговорил к 13 годам в колонии строгого режима, из которых первые два года ему предстоит провести в тюрьме, с дополнительным надзором после освобождения.

Инженеру Айдеру Джаппарову суд назначил наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, из которых первые два года он проведет в тюрьме. Также он должен будет находиться под надзором после освобождения.

Омеровы и Джаппаров были задержаны 10 июня 2019 года в Белогорском районе Крыма, сообщает "Крымская солидарность". Энверу Омерову предъявили обвинение в организации деятельности "Хизб ут-Тахрир". Ризе Омерову и Айдеру Джаппарову вменили "участие в террористической организации". Позже им всем добавили обвинение в подготовке к насильственному захвату власти организованной группой.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В странах Западной Европы и Северной Америки эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар. 

Теги: Россия, Крым, аннексия, Хизб ут-Тахрир, Энвер Омеров, Риза Омеров, Айдер Джаппаров
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