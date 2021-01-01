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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шумков: В российских колониях есть процедура – в кабинете начальника кидают тряпку и ты должен протереть за ним пол, это снимают на телефон

Украинец Александр Шумков, три года просидевший в российской тюрьме, рассказал, что смог выиграть суд за незаконное помещение его в штрафной изолятор.

24 декабря 2020 года Шумков вернулся в Украину
24 декабря 2020 года Шумков вернулся в Украину
Фото: Свободу Олександру Шумкову - FreeShumkov / Facebook

Бывший украинский политзаключенный Александр Шумков, который более трех лет провел в заключении в РФ, рассказал 31 декабря "Укринформу" о том, как в российских тюрьмах унижают заключенных.

Он отметил, что провел много времени в штрафном изоляторе, так как считался "особо опасным". Однажды украинец попал туда за то, что не захотел протирать пол за начальником колонии.

"После этапирования в колонию, по прибытию, сразу по приемке я попал в штрафной изолятор. За что? Потому что в российских колониях есть такая процедура приемки, они пропускают людей через "тряпку". На вахте, в штабе колонии, в кабинете начальника бросают тряпку, и ты должен протереть за ними пол, и это снимают на мобильный телефон для своего архива", – говорит Шумков.

По его словам, это делают для того, чтобы определить тех, кто отрицает режим содержания, и тех, кто соглашается с ним.

"Тех, кто отказывается брать тряпку, сначала подвергают прессингу. Ну, не такому сильному... Немного побьют, и морально... И когда видят, что человек стоит на своем, его просто закрывают под "крышу" – в штрафной изолятор, и потом также, если дальше он отказывается выполнить эту так называемую ст. 106 правил внутреннего распорядка, это называется "общественные работы на благо колонии", – рассказал бывший политзаключенный.

Шумков отметил, что если заключенный и дальше отказывается "проходить через тряпку", то его могут держать в штрафном изоляторе весь срок.

"Наибольшее мое достижение в колонии – я и мой адвокат подали в местный административный суд и он, в конце концов, принял решение, что меня сначала незаконно закрыли под "крышу". Все акты были аннулированы, с меня был снят статус "злостного нарушителя" и администрация колонии вынуждена была перевести меня в общий барак", – вспоминает он.

Севский районный суд Брянской области 4 декабря 2018 года приговорил Шумкова к четырем годам колонии общего режима за членство в "Правом секторе". Согласно материалам дела, Шумков "длительное время" был охранником Яроша.

Украинец говорил, что в конце августа 2017 года его похитили сотрудники ФСБ и перевезли на территорию России. По словам Шумкова, на момент похищения он был действующим военнослужащим 11-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины (дислоцируется в поселке Чернобаевка Херсонской области).

15 октября 2019-го Шумков объявил голодовку с требованием к России прекратить шантаж с использованием заключенных на переговорах в минском и нормандском форматах. 23 октября он попал в больницу. 7 ноября украинец прекратил голодовку.

Шумков отбывал наказание в исправительной колонии в городе Торжок Тверской области. Почти весь срок заключения он находился в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания.

Украинец во время отбывания наказания рассказывал, что его избивали российские тюремщики.

24 декабря 2020 года Шумков вернулся в Украину.

Теги: Россия, Украина, тюрьма, политзаключенные, Александр Шумков
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