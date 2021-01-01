Политзаключенный Шумков: Мне ввели психотропное вещество, я отключился и пришел в себя уже на территории России

Украинец Александр Шумков, осужденный в России за членство в "Правом секторе", рассказал, что его похитили на встрече с информатором и вывезли в РФ.

Бывший украинский политзаключенный Александр Шумков, который более трех лет провел в заключении в РФ, рассказал 31 декабря "Укринформу", как его похитили и вывезли на территорию России.

По словам Шумкова, он, будучи военным, расследовал связанное с наркотрафиком дело и попал в "оперативную подставу".

"При встрече с информатором, который должен был предоставить нужную информацию, под Киевом мне обманным путем ввели психотропное вещество, я отключился, в таком состоянии ко мне применили физическую силу, и окончательно я пришел в себя уже на территории РФ", – рассказал он.

Шумков также подчеркнул, что одной из причин, по которой его смогли похитить, было предательство украинского экс-военного.

Севский районный суд Брянской области 4 декабря 2018 года приговорил Шумкова к четырем годам колонии общего режима за членство в "Правом секторе". Согласно материалам дела, Шумков "длительное время" был охранником Яроша.

Украинец говорил, что в конце августа 2017 года его похитили сотрудники ФСБ и перевезли на территорию России. По словам Шумкова, на момент похищения он был действующим военнослужащим 11-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины (дислоцируется в поселке Чернобаевка Херсонской области).

15 октября 2019-го Шумков объявил голодовку с требованием к России прекратить шантаж с использованием заключенных на переговорах в минском и нормандском форматах. 23 октября он попал в больницу. 7 ноября украинец прекратил голодовку.

Шумков отбывал наказание в исправительной колонии в городе Торжок Тверской области. Почти весь срок заключения он находился в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания.

Украинец во время отбывания наказания рассказывал, что его избивали российские тюремщики.

24 декабря 2020 года Шумков вернулся в Украину.