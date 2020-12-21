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В Украину из российской колонии возвращается политзаключенный Шумков – Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что получила ответ от своей российской коллеги Татьяны Москальковой о возможности посетить украинских политзаключенных в местах заключения в РФ. Она сказала, что 24 декабря домой возвращается украинский политзаключенный Александр Шумков.

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Суд в РФ приговорил Шумкова к четырем годам колонии общего режима за членство в "Правом секторе"
Суд в РФ приговорил Шумкова к четырем годам колонии общего режима за членство в "Правом секторе"
Фото: Свободу Олександру Шумкову - FreeShumkov / Facebook

24 декабря на родину возвращается украинский политзаключенный Александр Шумков, который два года находился в российской колонии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сообщила, что 24 декабря из российской тюрьмы на родину возвращается Александр Шумков. Также сообщила, что получила ответ от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о возможности посетить украинских политзаключенных", – рассказала омбудсмен во время онлайн-конференции "Депутат, помоги пленникам Кремля!".

Она напомнила, что сейчас по политическим мотивам Россия преследует 130 украинских граждан, "которые являются родителями 186 несовершеннолетних детей".

Севский районный суд Брянской области 4 декабря 2018 года приговорил Шумкова к четырем годам колонии общего режима за членство в "Правом секторе". Согласно материалам дела, Шумков "длительное время" был охранником бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

Украинец говорил, что в конце августа 2017 года его похитили сотрудники ФСБ и перевезли на территорию России. По словам Шумкова, на момент похищения он был действующим военнослужащим 11-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины (дислоцируется в поселке Чернобаевка Херсонской области).

В апреле 2019 года Шумков заявлял, что его дважды избивали российские тюремщики.

15 октября 2019-го Шумков объявил голодовку с требованием прекратить шантаж со стороны России с использованием заключенных на переговорах в минском и нормандском форматах. 23 октября он попал в больницу. 7 ноября украинец прекратил голодовку.

В апреле этого года Шумкова отправили в отряд строгих условий содержания.

В ноябре Денисова снова сообщила об избиении Шумкова в колонии.

Теги: Россия, Украина, Правый сектор, Людмила Денисова, политзаключенные, Александр Шумков
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