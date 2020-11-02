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Украинского политзаключенного Шумкова пытают в России – омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и потребовала прекратить пытки незаконно удерживаемого в РФ гражданина Украины Александра Шумкова.

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Российские силовики говорили Шумкову, что живым с территории РФ он может не выехать, рассказала родственница украинца
Российские силовики говорили Шумкову, что живым с территории РФ он может не выехать, рассказала родственница украинца
Фото: Олег Сенцов / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обеспокоена сообщением родных об избиении украинского политзаключенного Александра Шумкова сотрудником российской колонии.

Она заявила в Telegram 2 ноября, что обстоятельства, при которых украинцу нанесли физические и психологические травмы, неизвестны.

Однако такое обращение работника учреждения исполнения наказаний является ничем иным, как пыткой и жестоким обращением с заключенными и грубым нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подчеркнула Денисова.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять срочные меры реагирования, а именно: прекратить пытки гражданина Украины, провести тщательное расследование обстоятельств вопиющего нарушения прав на жизнь и личную безопасность, а также обеспечить предоставление соответствующей медицинской помощи", – написала омбудсмен.

Она попросила представителей международных правозащитных организаций отреагировать на грубое нарушение прав незаконно удерживаемого на территории РФ Шумкова и способствовать его безопасности и возвращению в Украину после истечения срока заключения.

1 октября стало известно, что Шумкова избили в колонии. "Неоднократно спецслужбы РФ во время встречи с Сашей в колонии говорили ему, что живым с территории РФ он может не выехать и что, в общем, им невыгодно его отпускать в Украину", – говорила тетя Шумкова.

Севский районный суд Брянской области 4 декабря 2018 года приговорил Шумкова к четырем годам колонии общего режима за членство в "Правом секторе". Согласно материалам дела, Шумков "длительное время" был охранником бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

Украинец говорил, что в конце августа 2017 года его похитили сотрудники ФСБ и перевезли на территорию России. По словам Шумкова, на момент похищения он был действующим военнослужащим 11-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины (дислоцируется в поселке Чернобаевка Херсонской области).

В апреле 2019 года Шумков заявлял, что его дважды избивали российские тюремщики.

15 октября 2019-го Шумков объявил голодовку с требованием прекратить шантаж со стороны России с использованием заключенных на переговорах в минском и нормандском форматах. 23 октября он попал в больницу. 7 ноября украинец прекратил голодовку.

В апреле этого года Шумкова отправили в отряд строгих условий содержания.

Теги: Россия, Людмила Денисова, политзаключенные, омбудсмен, избиение, Александр Шумков, колония
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