Сотрудник российской колонии избил украинского политзаключенного Шумкова – тетя украинца

По словам тети украинца Александра Шумкова Людмилы, российские правоохранители даже пытались давить на тех граждан РФ, которые поддерживали мужчину письмами.

Шумкова приговорили к четырем годам колонии в декабре 2018 года Фото: Людмила Денісова / Facebook

Незаконно осужденного в России гражданина Украины Александра Шумкова избил сотрудник колонии. Об этом в Facebook сообщила тетя заключенного Людмила Шумкова.

"При каких обстоятельствах это случилось, пока неизвестно. Однако все действия правоохранителей и спецслужб РФ, по моему мнению, направлены на провокации с целью открытия еще одного уголовного дела против Саши. Неоднократно спецслужбы РФ во время встречи с Сашей в колонии говорили ему, что живым с территории РФ он может не выехать и что, в общем, им невыгодно его отпускать в Украину", – написала она.

По словам женщины, российские правоохранители даже пытались давить на тех граждан РФ, которые поддерживали Александра письмами.

"Учитывая, что все время незаконного заключения не было ни одного спокойного дня, и то, что осталось ему не так много времени до освобождения, провокации, скорее всего, будут усиливаться", – уверена она.

Шумкова обратилась к Офису президента Украины, Министерству иностранных дел Украины и его главе Дмитрию Кулебе, департаменту консульской службы МИД Украины, омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Севский районный суд Брянской области 4 декабря 2018 года приговорил Шумкова к четырем годам колонии общего режима за членство в "Правом секторе". Согласно материалам дела, Шумков "длительное время" был охранником бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

Украинец говорил, что в конце августа 2017 года его похитили сотрудники ФСБ и перевезли на территорию России. По словам Шумкова, на момент похищения он был действующим военнослужащим 11-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины (дислоцируется в поселке Чернобаевка Херсонской области).

В апреле 2019 года Шумков заявлял, что его дважды избивали российские тюремщики.

15 октября 2019-го Шумков объявил голодовку с требованием прекратить шантаж со стороны России с использованием заключенных на переговорах в минском и нормандском форматах. 23 октября он попал в больницу. 7 ноября украинец прекратил голодовку.

В апреле этого года Шумкова отправили в отряд строгих условий содержания.