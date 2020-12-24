Украинский политзаключенный Шумков вернулся из РФ, где более трех лет удерживался в местах лишения свободы

Украинец Александр Шумков, которого в РФ приговорили к тюремному сроку за членство в "Правом секторе", вернулся на родину.

Шумков отправился в военную часть, где до задержания проходил службу Фото: Людмила Денісова / Facebook

Украинский политзаключенный Александр Шумков, который более трех лет провел в заключении в РФ, сегодня вернулся в Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сейчас он пересек российско-украинскую границу и прибыл в автомобильный пункт пропуска "Бачевск", где его встретили родные, представитель офиса уполномоченного и представители территориальных органов военного управления Вооруженных сил Украины", – написала Денисова.

Шумков отправился в Херсон в военную часть, где до задержания проходил службу.

Севский районный суд Брянской области 4 декабря 2018 года приговорил Шумкова к четырем годам колонии общего режима за членство в "Правом секторе". Согласно материалам дела, Шумков "длительное время" был охранником бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

Украинец говорил, что в конце августа 2017 года его похитили сотрудники ФСБ и перевезли на территорию России. По словам Шумкова, на момент похищения он был действующим военнослужащим 11-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины (дислоцируется в поселке Чернобаевка Херсонской области).

В апреле 2019 года Шумков заявлял, что его дважды избивали российские тюремщики.

15 октября 2019-го Шумков объявил голодовку с требованием к России прекратить шантаж с использованием заключенных на переговорах в минском и нормандском форматах. 23 октября он попал в больницу. 7 ноября украинец прекратил голодовку.

В апреле этого года Шумкова отправили в отряд строгих условий содержания.

В ноябре Денисова снова сообщила об избиении Шумкова в колонии.