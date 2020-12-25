"Били электрическим током, надевали противогаз". Политзаключенный Шумков рассказал о пытках в колонии РФ

Украинский политзаключенный Александр Шумков рассказал, что многие политзаключенные, которые отбывают срок в России, проходят через пытки и унижения.

Шумкова в РФ приговорили к четырем годам колонии общего режима за членство в "Правом секторе" Фото: Людмила Денісова / Facebook

Украинский политзаключенный Александр Шумков, который более трех лет провел в заключении в РФ, рассказал "BBC News Украина" о пытках и унижениях российских силовиков в отношении политических или военных заключенных.

"В Федеральной службе безопасности России прошел через разное – били электрическим током, надевали противогаз. Как мне потом уже в местах отбывания рассказали, это их любимый метод пытать политических или военных заключенных", – рассказал он.

По его словам, многие политзаключенные, которые отбывают срок по ст. 205 (террористический акт) или ст. 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) Уголовного кодекса РФ, проходили через эту процедуру.

"Администрация колонии смотрит, кто из новых осужденных потенциально опасен. На приеме предлагаются – хотя это не назовешь добровольной процедурой – разные унижения. Например, вместо туалетной бумаги использовать тряпку, по которой ходили работники колонии. Я отказался – и за это меня избили. При этом говорили, что был на Майдане, воевал на Донбассе и так далее", – рассказал Шумков.

По его словам, с другими заключенными колонии у него были "даже дружеские отношения".

"Российская тюрьма сейчас – это "тюрьма народов". Там, кроме россиян, можно встретить и украинцев, и кавказцев, и людей из Средней Азии. Когда был в жилой зоне колонии, то украинцев перестали называть "хохлами", – отмечает бывший политзаключенный.

Накануне украинец Шумков, который три года провел в заключении в РФ по обвинению о членстве в "Правом секторе", вернулся на родину.

Севский районный суд Брянской области 4 декабря 2018 года приговорил Шумкова к четырем годам колонии общего режима за членство в "Правом секторе". Согласно материалам дела, Шумков "длительное время" был охранником бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

Украинец говорил, что в конце августа 2017 года его похитили сотрудники ФСБ и перевезли на территорию России. По словам Шумкова, на момент похищения он был действующим военнослужащим 11-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины (дислоцируется в поселке Чернобаевка Херсонской области).

В апреле 2019 года Шумков заявлял, что его дважды избивали российские тюремщики.

15 октября 2019-го Шумков объявил голодовку с требованием к России прекратить шантаж с использованием заключенных на переговорах в минском и нормандском форматах. 23 октября он попал в больницу. 7 ноября украинец прекратил голодовку.

В апреле этого года Шумкова отправили в отряд строгих условий содержания.

В ноябре Денисова снова сообщила об избиении Шумкова в колонии.