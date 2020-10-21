В России находятся 76 украинских политзаключенных

Общее количество осужденных и задержанных украинцев в России составляет около 6800.

Россия удерживает 76 граждан Украины "по политическим мотивам". Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило в ответ на запрос "Радіо Свобода".

По данным ведомства, общее количество осужденных и задержанных украинцев в России составляет около 6800.

По состоянию на апрель количество удерживаемых в России украинцев составляло 120 человек. Большинство из них – крымские татары.

Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.