Украинский омбудсмен призвала оказать немедленную помощь детям крымчан-политзаключенных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала президента Владимира Зеленского, правительство Украины и международные организации немедленно оказать помощь детям крымских татар – политзаключенных в аннексированном Крыму.

Семьи политзаключенных в Крыму нуждаются в поддержке и помощи Фото: pixabay.com

Дети политзаключенных крымских татар нуждаются в помощи украинского президента, правительства, международных организаций. Об этом 10 августа написала омбудсмен по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Она также призвала всех, кто живет в оккупированном Крыму, поддержать семьи узников Кремля.

Денисова напомнила о трагедии, произошедшей с сыном украинского политзаключенного Руслана Сулейманова Мусой. Мальчик пропал 24 июля, а 27-го его нашли мертвым в сточном колодце. Омбудсмен заявила, что к трагедии привела циничная оккупационная политика России. И пока так происходит, каждая такая семья нуждается во внимании и помощи.

По утверждению Денисовой, Российская Федерация как страна-агрессор, незаконно взяв под стражу украинских граждан, таким образом лишила их детей внимания и заботы и сознательно нарушила международное и национальное законодательство, в частности статью 9 Конвенции ООН о правах ребенка, статьи 5, 141, 152, 153 Семейного кодекса Украины и статью 11 закона Украины "Об охране детства".

По информации омбудсмена, в России по политическим мотивам преследуются 133 гражданина Украины, в том числе 97 крымских татар. 112 из них незаконно удерживают на территории страны-оккупанта и аннексированного Крыма, остальных оккупанты ограничили в передвижении и они находятся по месту жительства.

Денисова призвала граждан, правозащитников, волонтеров и общественных активистов, находящихся в Крыму, скоординировать усилия в поддержке таких семей, в частности в организации досуга детей.

После аннексии Крыма Россией 16 марта 2014 года, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар.

По информации заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар (по данным переписи населения, которую в Украине проводили в 2001 году, в Крыму проживало 243,4 тыс. крымских татар).

Во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 26 июля Зеленский обсудил освобождение 22 крымских татар, незаконно удерживаемых в аннексированном Крыму. Президент передал России этот список.