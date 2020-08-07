Украина передала России список на освобождение 22 крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 26 июля обсудил освобождение 22 крымских татар, незаконно удерживаемых в аннексированном Крыму. Президент передал России этот список, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время поездки главы государства на Донбасс, сообщили в Офисе президента Украины.
"Список уже передан российской стороне. И мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен", – подчеркнул Ермак во время рабочей поездки президента Украины на Донбасс, сообщает пресс-служба президента.
Зеленский и Путин провели телефонный разговор 26 июля. Среди вопросов обсуждалось освобождение незаконно удерживаемых лиц в Крыму, в том числе журналиста, фигуранта симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына Мусы Сулейманова.
После аннексии Крыма Россией 16 марта 2014 года, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар.
По информации заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар (по данным переписи населения, которую в Украине проводили в 2001 году, в Крыму проживало 243,4 тыс. крымских татар).
По данным уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, в списке граждан, которых Украина надеется вернуть в ходе обмена с Россией удерживаемыми лицами значатся 86 крымских политузников.
Последний обмен удерживаемыми лицами произошел 29 декабря 2019 года между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". Это произошло у КПВВ "Майорское" в Донецкой области вскоре после встречи "Нормандской четверки" в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев.
В интервью турецкому телеканалу TPT, обнародованному 6 марта, Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских пленников для предстоящего обмена.