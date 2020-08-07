Украина передала России список на освобождение 22 крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 26 июля обсудил вопрос политзаключенных в Крыму. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Зеленский уже передал российской стороне список на освобождение 22 крымских татар.

Президент Украины Владимир Зеленский во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 26 июля обсудил освобождение 22 крымских татар, незаконно удерживаемых в аннексированном Крыму. Президент передал России этот список, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время поездки главы государства на Донбасс, сообщили в Офисе президента Украины.

"Список уже передан российской стороне. И мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен", – подчеркнул Ермак во время рабочей поездки президента Украины на Донбасс, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский и Путин провели телефонный разговор 26 июля. Среди вопросов обсуждалось освобождение незаконно удерживаемых лиц в Крыму, в том числе журналиста, фигуранта симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына Мусы Сулейманова.

После аннексии Крыма Россией 16 марта 2014 года, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар.

По информации заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар (по данным переписи населения, которую в Украине проводили в 2001 году, в Крыму проживало 243,4 тыс. крымских татар).

По данным уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, в списке граждан, которых Украина надеется вернуть в ходе обмена с Россией удерживаемыми лицами значатся 86 крымских политузников.