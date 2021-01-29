Чийгоз ответил Зеленскому: Когда оккупанты бросали нас в тюрьмы, ваш "Квартал" насмехался над Украиной

Бывший узник Кремля, один из лидеров крымских татар Ахтем Чийгоз ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, что "никто не думал о Крыме" до него.

Чийгоз Зеленскому: Мы еще от вас ничего продуктивного по Крыму не видели Фото: eurosolidarity.org

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности", бывший политзаключенный Кремля Ахтем Чийгоз ответил на заявление президента Владимира Зеленского о том, что до него "никто не думал о возвращении Крыма". Об этом сообщает сайт "Европейской солидарности".

Чийгоз считает заявления Владимира Зеленского по деоккупации Крыма несправедливыми и непорядочными. Он напомнил, что в первые годы после оккупации, "когда оккупационные власти Крыма бросали в тюрьму крымских татар за сопротивление, Зеленский вместе с "Кварталом 95" в то же время насмехался над Украиной".

"Вы тогда не были президентом. Но если вы считали себя гражданином Украины, то должны задуматься, что эти подленькие шуточки оскорбляют и унижают очень многих, большую часть украинского народа, проливающего кровь за свою страну, который, находясь в оккупации, борется, теряет жизнь, попадает в заточение", – заявил Чийгоз.

По его мнению, большинство крымских татар и украинцев в Крыму "в шоке от тех месседжей, которые они постоянно слышат" от Зеленского и его команды, в частности о подаче воды в Крым. "Наши граждане не просят воды. Не просят какую-то гуманитарную помощь. Наши граждане борются, умирают и сидят в тюрьмах для того, чтобы освободили Крым от оккупанта, чтобы выгнали его со своей земли", – напомнил депутат.

Он также напомнил, что вопросами деоккупации Крыма занимались и международные партнеры Украины, которых сейчас украинские власти приглашают присоединиться к Крымской платформе.

Чийгоз считает, что за полтора года у власти Зеленский не сделал реальных шагов для защиты крымскотатарского народа. В частности, он раскритиковал президента за то, что законы, "направленные на защиту и справедливое решение крымскотатарского вопроса", разработанные по инициативе Меджлиса при президентстве Петра Порошенко, после прихода Зеленского "повисли в воздухе".

"Вы за полтора года, потеряв столько времени, сейчас пытаетесь заявлять, что к вам никто Крымом не занимался? Мы еще от вас ничего продуктивного по Крыму не видели", – резюмировал Чийгоз.

28 января Зеленский заявил, что "никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти", и выразил уверенность, что Крымская платформа станет площадкой, которая сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины.

До прихода Зеленского к власти страны Запада ввели санкции против России за Крым и Донбасс, международные организации не единожды осуждали агрессию и не признавали оккупацию, а Украина подала несколько исков против РФ.

В частности, были поданы два иска в Евросуд по правам человека от 2014-го и 2015 годов, которые были объединены в одну жалобу в 2018-м. В январе 2021-го ЕСПЧ признал жалобу частично приемлемой (удовлетворены почти все пункты). РФ будут судить за нарушения прав человека в Крыму.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Европейский союз, США и ряд других государств ввели против России санкции за оккупацию Крыма.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.