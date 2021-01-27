Лиев: Вопрос воды в Крыму интересен местным оккупационным властям. А значимость этой темы для Кремля сильно переоценена

Российские войска вряд ли вторгнутся на материковую часть Украины, чтобы вернуть воду в оккупированный Крым, заявил бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев.

Лиев: Крым захватывали не для развития туризма или выращивания риса, тем более не для улучшения жизни крымчан, а для размещения военных баз Фото: Асоціація Гостинності / Facebook

Вопрос водоснабжения оккупированного Крыма интересен только местным оккупационным властям, а значимость этой темы для Кремля сильно переоценена. Об этом в интервью "Телеграфу" заявил бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев.

"Я не разделяю популярную мысль в Украине, что перекрытие Северо-Крымского канала сильно озадачило Кремль. Дворец в Геленджике у [президента РФ Владимира] Путина от этого не стал меньше, аппетит он не потерял. Кремль не пострадал от перекрытия СКК. Финансовые издержки от перекрытия незначительные на фоне других затрат в РФ. А пострадал в первую очередь агробизнес Крыма, жители степной части полуострова. Из-за обезвоживания уровень жизни более 1 млн крымчан в степных регионах (все, что восточнее и севернее Симферополя) упал. Они понесли серьезные экономические потери. Попросту пропал смысл оставаться жить в степных регионах Крыма. Без воды там нет работы. Но Путин захватывал Крым вовсе не для выращивания риса и рыбы. Военными базам воды в Крыму хватит", – подчеркнул Лиев.

По его словам, бытовое водоснабжение Крым может обеспечить собственными ресурсами.

"Есть миф, что без днепровской воды население изведется жаждой, некоторые СМИ даже публиковали соответствующие иллюстрации. Но из 1,3 млрд м³ днепровской воды, которые шли по Северо-Крымскому каналу, в бытовом водоснабжении использовалось менее 5%. Полуостров способен обеспечить бытовое водоснабжение собственными ресурсами. Потребности для системы ЖКХ – ежегодно около 300 млн м³, наличие собственных ежегодных водоресурсов – около 370 млн м³. Применить эти ресурсы можно, но потребуется решить несколько задач. Во-первых, переброска воды из регионов Крыма, где есть излишки воды, в степные регионы. Это затраты и время. Во-вторых, оккупантам придется вложиться в обновление жилищно-коммунальной структуры", – отметил Лиев.

Он сомневается, что российские войска могут организовать вторжение на материковую часть Украины, чтобы вернуть воду в Крым.

"Значимость водной темы для Кремля сильно переоценена. Крым захватывали не для развития туризма или выращивания риса, тем более не для улучшения жизни крымчан, а для размещения военных баз. Им воды хватает. Потому не вижу, что для Кремля тема крымской воды болит настолько, чтобы он решился на вторжение. Что касается вторжения с уже оккупированных территорий дальше в Украину, это может быть связно с продолжением фетиша Путина по расширению своего влияния, своей империи. И тут больше рисков, чем вторжение из-за воды. Вопрос воды может быть использован лишь как повод, но поводы они умеют придумывать и без того: то мы язык "запрещаем", то русских "ущемляем", то детей едим. Тема воды больше интересна местным оккупационным властям в Крыму", – резюмировал Лиев.

В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. До российской оккупации Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

Начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ сказал, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В сентябре стало известно, что из-за нехватки воды "власти" Крыма будут принудительно выкупать у крымчан колодцы и скважины.

По данным Росгидрометцентра, суммарный запас воды в Крыму к концу 2020 года составил 31,3 млн м³, что почти втрое меньше, чем год назад.