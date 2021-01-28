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Зеленский: Никто не думал о возвращении Крыма до моего прихода к власти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за созданием Крымской платформы, цель которой – достичь деоккупации Крыма, стоят не пустые слова, а "четкие действия".

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Зеленский: Мы не сдадим наших территорий
Зеленский: Мы не сдадим наших территорий
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Крымская платформа станет площадкой, которая сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом он сказал сегодня на совещании, сообщает Офис президента.

На совещании обсуждали план проведения торжеств по случаю 30-й годовщины независимости Украины и запуск Крымской платформы, запланированный на 23 августа 2021 года

Зеленский отметил, что до сих пор не была создана международная площадка по возвращению Крыма, и такой площадкой станет Крымская платформа. По его мнению, она сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины. "Это для меня не пустые слова. За ними стоят четкие действия", – заявил президент.

"Мы не сдадим наших территорий. Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять. Это очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти", – сказал Зеленский.

20 октября 2020-го в своем послании Верховной Раде Зеленский заявлял также: "Те, кто без боя "отдал" Крым, должны нести ответственность. Хочу, чтобы всем было понятно: вопрос не в мести – вопрос в справедливости".

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, а также достижения деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

В декабре 2020 года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова говорила, что итогом саммита Крымской платформы должна стать декларация, которую смогут подписать все участники саммита. Она зафиксирует политику непризнания аннексии Крыма и давления на Российскую Федерацию и то, что Российская Федерация – страна-агрессор, которая нарушила международное право.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с оккупацией полуострова ряд стран, в том числе США и представители Европейского союза, ввели антироссийские санкции.

22 февраля 2016 года на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны была опубликована рассекреченная стенограмма заседания СНБО от 28 февраля 2014 года, на котором рассматривались вопросы территориальной целостности страны и угрозы аннексии Крыма. Заседание было созвано после того, как группа вооруженных лиц захватила здания парламента и правительства Крыма.

Согласно опубликованному тексту, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко просила членов СНБО отклонить предложение о введении чрезвычайного положения, полагая, что украинская армия не сможет противостоять российским войскам. Тогдашний и.о. президента Александр Турчинов был единственным членом СНБО, который поддержал введение военного положения.

До прихода Зеленского к власти страны Запада ввели санкции против России за Крым и Донбасс, международные организации не единожды осуждали агрессию и не признавали оккупацию, а Украина подала несколько исков против РФ.

В частности, были поданы два иска в Евросуд по правам человека от 2014 и 2015 годов, которые были объединены в одну жалобу в 2018-м. В январе 2021-го ЕСПЧ признал жалобу частично приемлемой (удовлетворены почти все пункты). РФ будут судить за нарушения прав человека в Крыму.

Теги: Крым, аннексия, Владимир Зеленский, саммит, президент, Крымская платформа
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