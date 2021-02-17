В Украине разрешили проводить матчи со зрителями с 18 февраля

Кабмин своим постановлением от 17 февраля вернул болельщиков на спортивные трибуны, но с ограничениями.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил на заседании правительства, что в Украине с 18 февраля будет разрешено проводить матчи со зрителями на трибунах.

Однако для болельщиков будут действовать определенные ограничения, добавил Степанов.

В частности, в соответствии с постановлением Кабмина, разрешается проведение официальных спортивных мероприятий, а также матчей командных игровых видов спорта профессиональных клубов со зрителями с заполняемостью арен не более чем 50% мест.

Обязательными условиями станут соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемиологических норм и проведение ежедневного контроля за состоянием здоровья спортсменов.

18 февраля киевское "Динамо" примет на НСК "Олимпийский" бельгийский "Брюгге" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. В связи с погодными условиями УЕФА перенес начало поединка с 19.55 на 17.00, отмечается на сайте организации.

Telegram-канал "Динамо Киев Inside" сообщал 17 февраля, что руководство НСК "Олимпийский" получило задание от офиса "Динамо" и властей Киева готовить стадион к матчу со зрителями (с заполняемостью арены в 30%).

Кабинет Министров Украины на заседании 17 февраля продлил действие карантина до 30 апреля 2021 года. С 22 февраля на всей территории Украины вводится "желтая" эпидемическая зона. Как отметил Степанов, для "желтой" зоны будут разрешены массовые мероприятия, если для одного человека будет предусмотрено 4 м² (раньше было 5 м²) площади или с наполненностью зала до 50%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 17 февраля в Украине подтвердили 1,28 млн случаев инфицирования, выздоровело 1,13 млн человек, умерло 24 689 пациентов.