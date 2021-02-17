Украина вернется к адаптивному карантину. Его действие продлили до конца апреля

С 22 февраля на всей территории Украины вводится "желтая" эпидемическая зона.

Кабинет Министров Украины на заседании 17 февраля продлил действие карантина до 30 апреля 2021 года, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Согласно пояснительной записке к принятому постановлению, в Украине возобновят зонирование в соответствии с эпидемической ситуацией. Разделение на зоны будет следующим:

"зеленая" – отмена или смягчение карантинных ограничений. Устанавливается при достижении двух показателей: уровень заболеваемости на грипп и ГРВИ в как минимум 13 областях не превышает 50% эпидпорога и коэффициент выявления случаев COVID-19 методом ПЦР и тестированием на антиген – менее 5%;

"желтая" – сохранение действующих на сегодня мер, устанавливается с 22 февраля на всей территории Украины;

"оранжевая" – усиление карантина, устанавливается при превышении одного из пяти контрольных показателей;

"красная" – усиление карантина, устанавливается при превышении двух из пяти контрольных показателей.

При этом, как отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, для "желтой" зоны Кабмин несколько ослабил ограничения – будут разрешены массовые мероприятия, если для одного человека будет предусмотрено 4 м2 (раньше было 5 м2) площади или с наполненностью зала до 50%.

Также буде разрешено посещать заведения образования группами более чем 20 человек. Кроме того, будут разрешено присутствие зрителей на спортивных матчах, но с ограничением по количеству.

Помимо этого, в "желтой" зоне разрешено работать заведениям общественного питания до 24.00 (ранее можно было до 23.00).

Контрольные показатели для усиления карантинных ограничений выглядят следующим образом:

загруженность койко-мест в больницах (с кислородом) – более 65%;

число тестирований методом ПЦР в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – менее 300;

количество госпитализаций пациентов с подтверждением или подозрением на COVID в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – более 60;

коэффициент выявления случаев COVID-19 методом ПЦР и тестированием на антиген – более 20%;

рост общего числа госпитализаций в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 17 февраля в Украине подтвердили 1,28 млн случаев инфицирования, выздоровело 1,13 млн человек, умерло 24 689 пациентов.