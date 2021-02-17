Украина вернется к адаптивному карантину. Его действие продлили до конца апреля

Кабинет Министров Украины на заседании 17 февраля продлил действие карантина до 30 апреля 2021 года, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Согласно пояснительной записке к принятому постановлению, в Украине возобновят зонирование в соответствии с эпидемической ситуацией. Разделение на зоны будет следующим:
При этом, как отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, для "желтой" зоны Кабмин несколько ослабил ограничения – будут разрешены массовые мероприятия, если для одного человека будет предусмотрено 4 м2 (раньше было 5 м2) площади или с наполненностью зала до 50%.
Также буде разрешено посещать заведения образования группами более чем 20 человек. Кроме того, будут разрешено присутствие зрителей на спортивных матчах, но с ограничением по количеству.
Помимо этого, в "желтой" зоне разрешено работать заведениям общественного питания до 24.00 (ранее можно было до 23.00).
Контрольные показатели для усиления карантинных ограничений выглядят следующим образом:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 17 февраля в Украине подтвердили 1,28 млн случаев инфицирования, выздоровело 1,13 млн человек, умерло 24 689 пациентов.