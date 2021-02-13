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В Украине на следующей неделе вернут адаптивный карантин, но с новым разделением на зоны

Деление на зоны с возобновлением адаптивного карантина в Украине будет изменено, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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После введения адаптивного карантина вся Украина будет именно в "желтой" зоне, сообщил Ляшко
После введения адаптивного карантина вся Украина будет именно в "желтой" зоне, сообщил Ляшко
Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Кабинет Министров Украины должен до 18 февраля принять постановление об адаптивном карантине. Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, отмечает "РБК-Украина".

При этом на "цветные" зоны будут делить по-новому:

  • "зеленая" – отмена карантинных ограничений;
  • "желтая" – сохранение действующих на сегодня мер. После введения адаптивного карантина вся Украина будет именно в этой зоне;
  • "оранжевая" – при превышении одного из пяти контрольных показателей;
  • "красная" – при превышении двух из пяти контрольных показателей. Эти ограничения будут такими, как во время январского локдауна.

В частности, "красная" зона вводится при превышении двух и более показателей в течение трех дней подряд. Показатели для введения этой зоны:

  • загруженность койко-мест в больницах (с кислородом) – более 65%;
  • число тестирований методом ПЦР в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – менее 300;
  • количество госпитализаций пациентов с подтверждением или подозрением на COVID в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – более 60;
  • коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген – более 20%;
  • рост общего числа госпитализаций в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 13 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 1 268 049 человек, 24 285 заболевших умерли, 1 112 299 выздоровели.

Теги: Украина, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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