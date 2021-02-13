В Украине на следующей неделе вернут адаптивный карантин, но с новым разделением на зоны

Кабинет Министров Украины должен до 18 февраля принять постановление об адаптивном карантине. Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, отмечает "РБК-Украина".
При этом на "цветные" зоны будут делить по-новому:
- "зеленая" – отмена карантинных ограничений;
- "желтая" – сохранение действующих на сегодня мер. После введения адаптивного карантина вся Украина будет именно в этой зоне;
- "оранжевая" – при превышении одного из пяти контрольных показателей;
- "красная" – при превышении двух из пяти контрольных показателей. Эти ограничения будут такими, как во время январского локдауна.
В частности, "красная" зона вводится при превышении двух и более показателей в течение трех дней подряд. Показатели для введения этой зоны:
- загруженность койко-мест в больницах (с кислородом) – более 65%;
- число тестирований методом ПЦР в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – менее 300;
- количество госпитализаций пациентов с подтверждением или подозрением на COVID в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – более 60;
- коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген – более 20%;
- рост общего числа госпитализаций в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 13 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 1 268 049 человек, 24 285 заболевших умерли, 1 112 299 выздоровели.