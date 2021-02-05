В Ивано-Франковской области ужесточили карантин

В Ивано-Франковской области из-за роста количества больных коронавирусом в течение последних пяти дней решили усилить карантин. Такое решение приняли 4 февраля на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В области решили ввести следующие меры:
Также в регионе решили увеличить количество тестирований на COVID-19, усилить работу по контролю за соблюдением ограничительных мероприятий и с помощью спецтехники с громкоговорителями объявлять информацию о мерах по предотвращению болезни.
С начала пандемии в области коронавирус подтвердили у 50 266 человек, из них 43 459 выздоровели, а 971 человек умер.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.