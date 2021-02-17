Кабмин Украины предлагает проводить перепись населения раз в 10 лет

Правительство Украины одобрило проект закона, который направлен на совершенствование правовых и организационных основ проведения всеукраинской переписи населения.

По состоянию на 1 декабря 2020 года в Украине проживало 41,6 млн человек Фото: pixabay.com

Кабинет Министров Украины 17 февраля одобрил законопроект о государственной статистической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Документ направлен на совершенствование правовых и организационных основ проведения всеукраинской переписи населения. Он предусматривает внесение изменений в законы Украины "О государственной статистике" и "О всеукраинской переписи населения", отметили в релизе.

Среди положений законопроекта:

установление срока проведения всеукраинской переписи населения не реже одного раза в 10 лет;

проведение переписи с использованием информации, содержащейся на национальных информационных ресурсах;

предоставление возможности респонденту заполнять документацию с помощью специального программного обеспечения в интернете;

совершенствование требований к временному персоналу, которое будет гарантировать респондентам добросовестность привлеченного персонала;

защита прав респондентов на уважение частной и семейной жизни.

Новые изменения в законопроект внесены с учетом международных обязательств Украины и основываются на фундаментальных принципах ООН, подчеркнули в КМУ.

По данным Госслужбы статистики Украины, по состоянию на 1 декабря 2020 года в стране проживало 41,6 млн человек (без учета оккупированных районов Донбасса и Крыма).

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек.

Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, однако ее проведение переносится уже шестой раз, в этот раз – на 2023-й.

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов 20 января заявил, что для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн.