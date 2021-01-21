Для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн – Немчинов

По словам министра Кабмина Украины Олега Немчинова, подготовительные процедуры для организации всеукраинской переписи населения предусмотрены на 2021 год, основное финансирование – на 2022-й.

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в интервью "24 каналу" заявил, что для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн.

"Поскольку только подготовительный период классической переписи длится 1,5 года, мы планируем ее провести в 2023 году по тем методикам, которые есть в ООН. Подготовительные процедуры предусмотрены на 2021 год, основное финансирование – на 2022-й… Это миллиарды. И самое интересное – что основная нагрузка – это зарплаты наемных работников, их может быть десятки тысяч. Бюллетени напечатали уже достаточно давно, поскольку данные готовят специализированные научные учреждения и они могут храниться определенное время", – сказал Немчинов.

Он отметил, что люди, которые будут проводить перепись, должны иметь определенный уровень подготовки.

"Все зависит и от того, будут собирать данные в бумажном виде или закупят устройства, чтобы это было в электронном виде. Это и требует основных расходов. Также должен быть определенный уровень подготовки людей... Я думаю, [потребуется] не менее 7 млрд грн. Это также вопрос во времени. В общем, этот момент для государства очень важен, поскольку мы можем проверить количество банковских карт, активных сим-карт, но мы так не определим этнорелигиозный состав или другие важные показатели", – заявил Немчинов.

Он отметил, что Госстат в 2020 году подписал меморандум со специализированными органами ООН, который позволяет Украине в следующем туре переписи в 2030 году провести ее по новой методике. Данная перепись будет проводиться по реестрам и не потребует личного контакта.

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек.

Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, однако ее проведение переносится уже шестой раз.

По данным Госслужбы статистики Украины, по состоянию на 1 декабря 2020 года в стране проживало 41,6 млн человек (без учета оккупированных районов Донбасса и Крыма).