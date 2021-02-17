Рада в первом чтении поддержала законопроект о заочном осуждении

Законопроект о заочном осуждении поддержали 299 депутатов Верховной Рады. Он предусматривает возможность привлечения к ответственности причастных к убийствам на Евромайдане, которые скрываются от правоохранительных органов, рассказала нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

Верховная Рада на заседании 17 февраля приняла в первом чтении проект закона №2164 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования".

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это наш долг перед людьми, которые в 2014 году вышли и сопротивлялись системе, притеснявшей народ Украины. Долг перед погибшими и теми, кто пошел дальше по жизни, но навсегда запомнит эти дни и этот год. А также перед теми, кто сегодня, уехав из Украины, много лет находясь за границей, считает, что не может государство Украина привлечь к ответственности совершавших, организовавших и сопровождавших преступления против народа страны", – сказал нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, представляя проект закона.

Монастырский сообщил, что комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять за основу законопроект.

"Ко второму чтению нужно доработать и определить предохранители, которые должны быть в этом законопроекте. Но в этот день мы должны показать нашу волю к тому, что необратимость наказания имеет значение в нашем государстве", – добавил он.

Нардеп от "Голоса", член этого же парламентского комитета Александра Устинова говорила, что в случае принятия закона украинские правоохранители получат инструмент, который позволит привлечь к ответственности причастных к убийствам на Майдане, скрывающихся от правоохранителей.

"Чтобы сейчас заочно осудить людей – тех, кто сейчас находится в России, на оккупированных территориях, беркутовцев, которые сбежали, – нужно объявить в международный розыск. В межгосударственный мы не можем объявить, поскольку это только по странам СНГ. Россия нам говорит: мы не выдадим этих людей, поскольку это не отвечает государственным интересам Российской Федерации. Так они нам не выдают [экс-генпрокурора Виктора] Пшонку, [бывшего главу МВД Виталия] Захарченко и всех остальных, кто совершал убийства [на Майдане]. Мы не можем их объявить в международный розыск, потому что они были на топовых позициях и Интерпол этого не делает. Поэтому нам нужен инструмент, чтобы тех, кто сейчас находится в России и на не подконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также в оккупированном Крыму, объявить в розыск и заочно засудить. Чтобы те беркутовцы, которые убивали наших людей на Майдане, были осуждены. Это – о справедливости", – заявила она.

За проголосовали 299 народных депутатов.

Дистанционное привлечение к ответственности позволяет провести расследование, завершить следствие, направить обвинительный акт в суд и получить приговор, пояснил в комментарии ZN.UA замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Сколько бы военные преступники ни скрывались, например в РФ, как только они пересекут границу иностранного государства, будут задержаны и приговор будет исполнен", – пояснил он.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.

В расстрелах протестующих во время Революции достоинства 20 февраля 2014 года обвиняют пятерых беркутовцев – Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в этот день. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Янукович, Захарченко, экс-заместитель главы МВД Виктор Ратушняк, экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко и его первый заместитель Владимир Тоцкий, бывший командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк и другие чиновники фигурируют в уголовном производстве об организации незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций в период с 18-го по 20 февраля 2014 года. Им вменяют превышение власти и служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия, умышленные убийства и покушения на убийства, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, а также теракт.