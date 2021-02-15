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ПОЛИТИКА

В Раде хотят узнать у генпрокурора Венедиктовой, как расследуются дела Майдана

Вице-спикер парламента Елена Кондратюк предложила на этой неделе пригласить в Верховную Раду Украину генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову и заслушать ее отчет об итогах расследования дел Майдана.

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Адвокаты семей Небесной сотни считают, что Верховная Рада остается в стороне от политической оценки событий Евромайдана
Адвокаты семей Небесной сотни считают, что Верховная Рада остается в стороне от политической оценки событий Евромайдана
Фото: depositphotos.com

В Верховной Раде Украины хотят узнать о ходе расследования дел Майдана и заслушать доклад генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщила заявила вице-спикер парламента Елена Кондратюк на заседании согласительного совета Рады 15 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Хочу внести предложение: пригласить на этой неделе в Верховную Раду генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. Она может отчитаться перед парламентом и обществом о ходе и текущих итогах расследования дел Майдана и дать целостную оценку этим событиям", – подчеркнула замглавы Рады.

По ее словам, депутаты должны сделать все необходимое, чтобы более 2,5 тыс. пострадавших и их родственников дождались справедливости. В связи с этим Кондратюк предложила принять изменения в законодательство в части о заочном осуждении.

"Европарламент в своей недавней резолюции призвал украинские власти продолжить расследование преступлений, совершенных на Евромайдане, и немедленно обеспечить справедливость жертвам и их семьям", – сказала вице-спикер парламента.

Адвокаты семей Небесной сотни обращались с заявлением к народным депутатам Украины и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову дать правовую оценку событиям Революции достоинства. Они считают, что Рада остается в стороне от предоставления политической оценки событиям Евромайдана.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в Ростов. На протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным прокуратуры, в результате противостояния пострадало более 2,2 тыс. человек. Погибло 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Участников Революции достоинства, которые погибли от рук силовиков, назвали Небесной сотней. Официально к числу героев Небесной сотни относятся 107 человек. Самому младшему, Назарию Войтовичу, было 16. Самому старшему, Ивану Наконечному, – 83 года, отмечает пресс-служба Национального музея Революции достоинства.

Теги: Евромайдан, протесты, Европарламент, Майдан, Небесная сотня, жертвы, Революция достоинства, конфликт, пострадавшие, доклад, Ирина Венедиктова, Елена Кондратюк, силовики
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