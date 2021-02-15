В Раде хотят узнать у генпрокурора Венедиктовой, как расследуются дела Майдана

В Верховной Раде Украины хотят узнать о ходе расследования дел Майдана и заслушать доклад генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщила заявила вице-спикер парламента Елена Кондратюк на заседании согласительного совета Рады 15 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Хочу внести предложение: пригласить на этой неделе в Верховную Раду генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. Она может отчитаться перед парламентом и обществом о ходе и текущих итогах расследования дел Майдана и дать целостную оценку этим событиям", – подчеркнула замглавы Рады.

По ее словам, депутаты должны сделать все необходимое, чтобы более 2,5 тыс. пострадавших и их родственников дождались справедливости. В связи с этим Кондратюк предложила принять изменения в законодательство в части о заочном осуждении.

"Европарламент в своей недавней резолюции призвал украинские власти продолжить расследование преступлений, совершенных на Евромайдане, и немедленно обеспечить справедливость жертвам и их семьям", – сказала вице-спикер парламента.

Адвокаты семей Небесной сотни обращались с заявлением к народным депутатам Украины и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову дать правовую оценку событиям Революции достоинства. Они считают, что Рада остается в стороне от предоставления политической оценки событиям Евромайдана.