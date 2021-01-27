Дела Майдана. Суд разрешил заочное расследование против экс-главы Минобороны

Печерский райсуд Киева разрешил начать заочное досудебное расследование в отношении экс-министра обороны Павла Лебедева. Он фигурирует в деле о незаконном препятствовании проведению митингов и расстреле активистов Майдана.

В ходе Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения Фото: korrespondent.net

Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение специального (заочного) досудебного расследования в отношении бывшего министра обороны Украины, который скрывается от органов следствия и суда. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Речь идет об уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины, министра внутренних дел и других высокопоставленных чиновников в организации 18–20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению митингов, превышения власти и служебных полномочий, умышленных убийств и покушений, а также умышленных нанесений тяжких телесных повреждений.

Имя министра Офис генпрокурора не называет, но в период Революции достоинства эту должность занимал Павел Лебедев.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.