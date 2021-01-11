Суд отменил люстрацию главного следователя времен Майдана, он может снова устроиться в МВД

Экс-начальник Главного следственного управления Министерства внутренних дел Николай Чинчин в 2020 году уже пытался снова устроиться на госслужбу в МВД, но не смог из-за люстрации.

Окружной админсуд Киева решил убрать из списка люстрированных Николая Чинчина, который во времена Майдана руководил Главным следственным управлением Министерства внутренних дел. Решение суда от 4 января опубликовано в Едином государственном реестре.

Осенью 2020 года Чинчин, уволенный в марте 2014 года в рамках кадровых изменений в ведомстве, попытался снова устроиться на госслужбу в МВД. Он подался на должность главного специалиста департамента персонала и, как следует из результатов отбора на сайте МВД, успешно прошел отбор по назначению на должность на период карантина.

Однако ему отказали в назначении из-за того, что силовик значится в реестре люстрированных лиц, который ведет Министерство юстиции. Тогда Чинчин обратился в суд.

Окружной админсуд сослался на нормы законодательства, украинского и международного, в частности на решение ЕСПЧ о том, что необходимость люстрации должна быть доказана в каждом конкретном случае.

При этом, по утверждению суда, органы власти не привели доказательств того, что, находясь на государственных должностях, Чинчин способствовал узурпации власти президентом Виктором Януковичем, подрыву основ национальной безопасности или противоправному нарушению прав человека.

Поэтому суд удовлетворил требования бывшего силовика, в частности, признал противоправным и отменил приказ МВД от 2020 года, которым Чинчину отказали в должности; обязал МВД обратиться в Минюст, который ведет реестр люстрированных лиц, чтобы оттуда исключили Чинчина, и компенсировать ему 1,7 тыс. грн судебного сбора за счет МВД.

Чинчин в 2010–2013 годах работал в донецкой, киевской и Генеральной прокуратуре. В 2013 году он стал заместителем начальника Главного следственного управления МВД, руководил управлением по расследованию тяжких преступлений. В августе 2013 года он возглавил ГСУ и оставался на этом посту до конца Революции достоинства.

Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет.

17 октября 2019 года ЕСПЧ по жалобе пяти люстрированных украинских чиновников установил нарушение ст. 6 Конвенции по правам человека (право на справедливый суд) в связи с длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8 и постановил выплатить каждому по €5 тыс. компенсации. В решении отмечалось, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более года во времена Януковича.

16 января 2020 года Украина обжаловала решение ЕСПЧ. По данным "Европейской правды", Большая палата суда не удовлетворила запрос украинской стороны на рассмотрение дела, поэтому решение 25 февраля вступило в силу.

23 июня министр юстиции Украины Денис Малюська сказал, что Кабмин внесет свой законопроект о люстрации в парламент.

По его словам, каждый люстрированный и восстановленный украинский чиновник стоит бюджету более 0,5 млн грн.