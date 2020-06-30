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Малюська: Каждый люстрированный и восстановленный украинский чиновник стоит нам более полумиллиона гривен

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что если закон о люстрации не изменить, Украина может остаться "и без люстрации, и без миллиардов бюджетных средств".

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Малюська: Новая люстрация должна охватывать только топ-чиновников автоматически
Малюська: Новая люстрация должна охватывать только топ-чиновников автоматически
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Каждый люстрированный украинский чиновник, которого суд восстанавливает в должности, обходится государственному бюджету в более чем полмиллиона гривен. Об этом сегодня в своем видеобращении на странице в Facebook заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Европейский суд по правам человека признал, что украинская люстрация нарушает европейскую конвенцию. Каждый люстрированный украинский чиновник, которого восстанавливает в должности суд, стоит нам – государственному бюджету и налогоплательщикам – более полумиллиона гривен", – отметил Малюська.

Он высказал мнение, что закон о люстрации надо срочно менять, иначе Украина может остаться "и без люстрации, и без миллионов, а то и миллиардов бюджетных средств".

"Новая люстрация должна охватывать только топ-чиновников автоматически, а остальные чиновники должны быть люстрированы или нет на основании индивидуальной оценки того, что они делали", – добавил министр юстиции.

Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет. В реестре люстрированных чиновников – 983 фамилии.

20 января 2015 года 47 депутатов Верховной Рады подали в Конституционный Суд Украины представление о проверке положений закона на соответствие Конституции. Еще два представления подал Верховный Суд Украины. Все три представления объединены в одно конституционное производство. Конституционный Суд несколько раз откладывал рассмотрение этого представления. 4 июля 2019 года суд приступил к рассмотрению вопроса.

17 октября 2019 года ЕСПЧ по жалобе пяти люстрированных украинских чиновников установил нарушение ст. 6 конвенции (право на справедливый суд) в связи с длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8, и постановил выплатить каждому по €5 тыс. компенсации. В решении отмечалось, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более года во времена Януковича.

16 января 2020 года Украина обжаловала решение ЕСПЧ. По данным "Европейской правды", Большая палата суда не удовлетворила запрос украинской стороны на рассмотрение дела, поэтому решение 25 февраля вступило в силу.

23 июня Малюська сказал, что Кабмин внесет свой законопроект о люстрации в парламент.

Теги: Украина, люстрация, законопроект, Денис Малюська
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