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Суд допросил экс-главу СБУ Наливайченко по делам Майдана

Судья Сергей Дячук заявил, что документов от экс-нардепа, экс-главы СБУ Валентина Наливайченко суд не получал.

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Наливайченко: Я даже могу сказать, что снайперы получали оружие во дворе СБУ
Наливайченко: Я даже могу сказать, что снайперы получали оружие во дворе СБУ
Фото: suspilne.media

10 февраля Святошинский районный суд, рассматривающий дело о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года, допросил бывшего председателя СБУ Валентина Наливайченко. Об этом сообщает "Общественное".

Валентин Наливайченко был вызван в суд по требованию защитников бывших беркутовцев, которых обвиняют в убийствах активистов Революции достоинства.

Наливайченко свидетельствовал о событиях, в которых непосредственно участвовал как народный депутат, а также о фактах, которые стали ему известны уже в должности председателя СБУ. В частности, о пожаре в Доме профсоюзов, обстоятельствах отказа правительства подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, событиях 20-го февраля и принятии закона о недопущении преследования участников протестов.

По словам Наливайченко, СБУ под его руководством передавало Генеральной прокуратуре информацию о расположении снайперских групп на крышах домов в правительственном квартале, в частности на крыше гостиницы "Украина". "Это были сведения поминутно – когда выдвигались, где находились, рации, оружие, где получали его. Я даже могу сказать, что его получали во дворе СБУ", – заявил Наливайченко.

По словам председательствующего судьи Сергея Дячука, таких документов суд не получал.

Наливайченко также рассказал об уничтожении документов СБУ после событий на Майдане Независимости:

"Утром 25 февраля 2014 года во дворе СБУ я видел огромное пожарище, где были остатки того, что, как я понимаю, уничтожалось уже не один день – это и бумажные документы, и пленки", – рассказал он.

По словам защиты, в суде планируют заслушать еще свидетелей: экс-заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова, экс-главу Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля, мэра Киева Виталия Кличко, которого на процесс вызывали уже несколько раз, но он не появлялся.

Следующее судебное заседание по делу состоится 3 марта.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал тогдашний президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.

В расстрелах протестующих во время Революции достоинства 20 февраля 2014 года обвиняют пятерых беркутовцев – Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в этот день. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство и передали боевикам "ЛДНР" в рамках обмена пленными в 2019 году.

Теги: Евромайдан, СБУ, Валентин Наливайченко, протесты, Беркут, Майдан, снайперы, допрос, Революция достоинства, суд
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