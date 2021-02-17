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Евромайдан

Рада сделала заявление по случаю седьмой годовщины Евромайдана

Верховная Рада признала Революцию достоинства одним из ключевых моментов строительства Украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения
За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения
Фото: ЕРА

Верховная Рада на заседании 17 февраля приняла постановление №2739 о заявлении парламента в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции достоинства, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

За постановление проголосовали 295 народных депутатов. 

"Это память всем людям, которые погибли, чтобы мы могли быть тут и работать. Это лакмусовая бумага – мы за европейскую справедливость или хотим барахтаться в болоте", – сказала замглавы Верховной Рады Елена Кондратюк. 

Согласно тексту заявления, Рада признала Революцию достоинства одним из ключевых моментов строительства Украинского государства и выразителем национальной идеи свободы. 

Также парламентарии заявили следующее.

  • Расследование преступлений, совершенных во время Революции достоинства, должно быть завершено и проведено эффективно. Виновники должны предстать перед судом и в ходе справедливого и беспристрастного процесса должны быть привлечены к ответственности. Дальнейшее промедление в этом вопросе недопустимо, потому что ненаказанное зло растет.
  • Украина заплатила слишком высокую цену за освобождение от диктатуры и свой цивилизационный выбор – быть частью Европы. Герои Небесной сотни – украинцы и иностранцы, отдавшие жизнь во время Революции достоинства, защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины. Память об их героических поступках является частью истории национального государства.
  • Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаны Конституцией Украины наивысшей социальной ценностью. Акты унижения человеческого достоинства, которые происходили шесть лет назад в самом сердце Украины – на Майдане Незалежности в Киеве, а также в других местах столицы и разных городов, поселков и сел по всей стране, не должны повториться.
  • Узурпация власти одной из ее ветвей, партией или отдельным должностным лицом является недопустимым явлением, которое вызывает долговременные тяжкие последствия.
  • Трагические события Революции достоинства, аннексия Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также продолжающаяся вооруженная агрессия Российской Федерации и оккупация ею отдельных районов Донецкой и Луганской областей произошли не в последнюю очередь вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, который поддерживался Российской Федерацией и действовал вопреки национальным интересам Украины.
  • Противоправная деятельность отдельных работников подразделений милиции особого назначения "Беркут", милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и других должностных и служебных лиц во время Революции достоинства осуждается как нанесшая непоправимый вред государству и обществу.
  • Мирные собрания являются чрезвычайно действенным инструментом общественного контроля над институтами публичной власти, а безопасность участников мирных собраний всех видов и форм, в том числе одновременных, контрсобраний и спонтанных собраний, как и их право выражать свое мнение, должны быть защищены государством.
  • Государство или отдельные должностные лица не могут произвольно ограничивать свободу собраний. Случаи, когда свобода собраний может быть ограничена, предусмотрены Конституцией Украины и не могут толковаться расширительно.
  • Европейские ценности, за которые отдали свои жизни герои Небесной сотни, – достоинство, демократия, равенство и верховенство права – необходимы для нормального функционирования общества. Верховная Рада Украины последовательно стоит и будет стоять на позициях утверждения этих ценностей во всех сферах общественной жизни.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Евромайдан, Революция достоинства, Елена Кондратюк
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