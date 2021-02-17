Рада сделала заявление по случаю седьмой годовщины Евромайдана

Верховная Рада признала Революцию достоинства одним из ключевых моментов строительства Украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения Фото: ЕРА

Верховная Рада на заседании 17 февраля приняла постановление №2739 о заявлении парламента в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции достоинства, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За постановление проголосовали 295 народных депутатов.

"Это память всем людям, которые погибли, чтобы мы могли быть тут и работать. Это лакмусовая бумага – мы за европейскую справедливость или хотим барахтаться в болоте", – сказала замглавы Верховной Рады Елена Кондратюк.

Согласно тексту заявления, Рада признала Революцию достоинства одним из ключевых моментов строительства Украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Также парламентарии заявили следующее.

Расследование преступлений, совершенных во время Революции достоинства, должно быть завершено и проведено эффективно. Виновники должны предстать перед судом и в ходе справедливого и беспристрастного процесса должны быть привлечены к ответственности. Дальнейшее промедление в этом вопросе недопустимо, потому что ненаказанное зло растет.

Украина заплатила слишком высокую цену за освобождение от диктатуры и свой цивилизационный выбор – быть частью Европы. Герои Небесной сотни – украинцы и иностранцы, отдавшие жизнь во время Революции достоинства, защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины. Память об их героических поступках является частью истории национального государства.

Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаны Конституцией Украины наивысшей социальной ценностью. Акты унижения человеческого достоинства, которые происходили шесть лет назад в самом сердце Украины – на Майдане Незалежности в Киеве, а также в других местах столицы и разных городов, поселков и сел по всей стране, не должны повториться.

Узурпация власти одной из ее ветвей, партией или отдельным должностным лицом является недопустимым явлением, которое вызывает долговременные тяжкие последствия.

Трагические события Революции достоинства, аннексия Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также продолжающаяся вооруженная агрессия Российской Федерации и оккупация ею отдельных районов Донецкой и Луганской областей произошли не в последнюю очередь вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, который поддерживался Российской Федерацией и действовал вопреки национальным интересам Украины.

Противоправная деятельность отдельных работников подразделений милиции особого назначения "Беркут", милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и других должностных и служебных лиц во время Революции достоинства осуждается как нанесшая непоправимый вред государству и обществу.

Мирные собрания являются чрезвычайно действенным инструментом общественного контроля над институтами публичной власти, а безопасность участников мирных собраний всех видов и форм, в том числе одновременных, контрсобраний и спонтанных собраний, как и их право выражать свое мнение, должны быть защищены государством.

Государство или отдельные должностные лица не могут произвольно ограничивать свободу собраний. Случаи, когда свобода собраний может быть ограничена, предусмотрены Конституцией Украины и не могут толковаться расширительно.

Европейские ценности, за которые отдали свои жизни герои Небесной сотни, – достоинство, демократия, равенство и верховенство права – необходимы для нормального функционирования общества. Верховная Рада Украины последовательно стоит и будет стоять на позициях утверждения этих ценностей во всех сферах общественной жизни.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.