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Евромайдан

Двоих похитителей активистов Евромайдана Луценко и Вербицкого будут судить заочно

ГБР направило в суд первое обвинение по делам Майдана по спецпроцедуре. Заочно будут судить двоих из группы обвиняемых в похищении и пытках активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также в убийстве Вербицкого.

Дело по еще двоим обвиняемым в похищении Луценко и Вербицкого отправили в суд
Дело по еще двоим обвиняемым в похищении Луценко и Вербицкого отправили в суд
Фото: depositphotos.com

Обвинительный акт по делу о похищении активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого направлен в Бориспольский горрайонный суд Киевской области. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В Государственном бюро расследований отметили, что это первый обвинительный акт по делу Майдана, направленный в суд по специальной заочной процедуре.

Двое участников преступной организации обвиняются в похищении Луценко и Вербицкого 21 января 2014 года из Александровской больницы в Киеве, пытках, а также в убийстве Вербицкого. Обвиняемым предъявлены подозрения по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение), ч. 2 ст. 127 (нарушение ПДД), п. 3, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 340 (незаконное воспрепятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) УК Украины.

Досудебное расследование осуществлялось по заочной процедуре.

Злоумышленники похитили Луценко и Вербицкого из киевской Александровской больницы 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность, где в результате пыток Вербицкий умер. Луценко на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году был избран народным депутатом от ВО "Батьківщина".

В июле 2017 года был задержан Александр Волков, которого следствие считает организатором, а также человеком, связанным с вероятным заказчиком похищения – украинским бизнесменом Алексеем Чеботаревым. По данным прокуратуры, во времена президентства Виктора Януковича Чеботарев курировал спиртовую отрасль и сотрудничал с тогдашней милицией. Он объявлен в розыск и, по данным следствия, скрывается в России.

Волков обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, среди них ст. 115 (умышленное убийство), ст. 127 (пытки), ст. 146 (похищение). Ему грозит пожизненный срок.

В марте 2020-го задержали и поместили под арест подозреваемого в соучастии в похищении Сергея Мысливого. Луценко так описывал его роль в похищении: "Что-то типа заместителя командира группы захвата.... Работал на постоянной основе в группе "спиртового короля" Чеботарева, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали "служебную" квартиру".

12 марта правоохранители задержали еще одного подозреваемого в причастности к похищению, позднее стало известно его имя – Иван Новотный. 28 декабря 2020-го прокуратура направила в суд обвинительный акт против Мысливого и Новотного.

Всего в группу, организованную для похищения и убийства активистов Евромайдана, входило, по данным следствия, девять человек.

Теги: Евромайдан, убийство, Игорь Луценко, Майдан, следствие, Юрий Вербицкий, заочный суд, обвинение, обвинительный акт, Офис генпрокурора, ГБР
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