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Суд разрешил ГБР заочно расследовать действия экс-главы МВД Украины Захарченко во время Майдана

Бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко после Революции достоинства в 2014 году выехал из Украины и сейчас находится в розыске. Решение Печерского райсуда Киева позволило следователям начать заочное расследование.

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Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко скрывается в России
Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко скрывается в России
Фото: Виталий Захарченко / Facebook

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Следствие подозревает Захарченко в организации в составе преступной группировки с 18-го по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышении власти и служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия, умышленные убийства и покушения на убийства, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, а также теракт.

Кроме Захарченко, в уголовном производстве фигурируют бывший президент Украины Виктор Янукович, экс-заместитель главы МВД Виктор Ратушняк, экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко и его первый заместитель Владимир Тоцкий, бывший командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк и другие чиновники, говорится в сообщении ОГУ.

По информации российского издания "Проект", экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко скрывается в России. До развода с женой он владел имением на территории коттеджного поселка "Парк Вилл" в Жуковке.

Как информирует сайт МВД Украины, Захарченко находится в розыске с 2014 года.

Теги: Виктор Янукович, МВД, Виталий Захарченко, Майдан, Александр Якименко, розыск, Виктор Ратушняк, Станислав Шуляк, митинг, революция, следствие, расследование, преступление, подозрение, демонстрации, Владимир Тоцкий, ГБР
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