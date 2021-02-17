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ОБЩЕСТВО

В Украине создадут заповедник "Пуща Радзивилла" площадью более 24 тыс. га

Заповедник "Пуща Радзивилла" станет третьим национальным парком в Ровенской области, сообщили в Кабинете Министров Украины.

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"Пуща Радзивилла" увеличит природно-заповедный фонд Ровенской области на 1%
"Пуща Радзивилла" увеличит природно-заповедный фонд Ровенской области на 1%
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на заседании 17 февраля одобрил проект указа президента Украины "О создании национального природного парка "Пуща Радзивилла" на территории Ровенской области. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"Национальный природный парк площадью 24 265,307 га расположен на территории Сарненского района Ровенской области. Его природные комплексы и объекты украинского Полесья имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную и образовательную ценность, будет способствовать развитию туризма в области", – говорится в сообщении.

По информации правительства, "Пуща Радзивилла" станет третьим национальным парком в Ровенской области и увеличит природно-заповедный фонд области на 1%. Он присоединится к Дерманско-Острожскому и Нобельскому национальным природным паркам в области.

Для территории нацпарка планируют передать следующие земли:

  • 22 427,1588 га земель лесного фонда, из которых 16 299,9549 га изымают у Рокитновского лесного хозяйства и 6 127,2039 га у Остковского лесного хозяйства;
  • 1 823,4 га земель запаса водного фонда, лесного, природно-заповедного и иного назначения;
  • 14, 7482 га земель запаса сельскохозяйственного назначения.

Территория парка включает типовые и малораспространенные для Украинского Полесья природно-территориальные и ландшафтные комплексы, основой которых являются водные и водно-болотные объекты.

Теги: Украина, Кабинет Министров, туризм, правительство, заповедник, природа, Кабмин
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