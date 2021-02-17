В Украине создадут заповедник "Пуща Радзивилла" площадью более 24 тыс. га

Кабинет Министров Украины на заседании 17 февраля одобрил проект указа президента Украины "О создании национального природного парка "Пуща Радзивилла" на территории Ровенской области. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
"Национальный природный парк площадью 24 265,307 га расположен на территории Сарненского района Ровенской области. Его природные комплексы и объекты украинского Полесья имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную и образовательную ценность, будет способствовать развитию туризма в области", – говорится в сообщении.
По информации правительства, "Пуща Радзивилла" станет третьим национальным парком в Ровенской области и увеличит природно-заповедный фонд области на 1%. Он присоединится к Дерманско-Острожскому и Нобельскому национальным природным паркам в области.
Для территории нацпарка планируют передать следующие земли:
Территория парка включает типовые и малораспространенные для Украинского Полесья природно-территориальные и ландшафтные комплексы, основой которых являются водные и водно-болотные объекты.