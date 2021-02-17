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Венедиктова рассчитывает на передачу в суд всех дел Майдана до конца года

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова поясняет промедление с вынесением приговоров по делам Майдана судебной реформой и перегруженными судами.

Венедиктова о делах Майдана: За этот год сделано намного больше, чем это было в предыдущие
Венедиктова о делах Майдана: За этот год сделано намного больше, чем это было в предыдущие
Фото: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассчитывает, что следствие передаст в суд материалы по еще расследуемым делам, касающимся Революции Достоинства, до конца текущего года. Об этом она сказала на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, пишет "Интерфакс-Украина".

"Что касается дел Майдана. За этот год сделано намного больше, чем это было в предыдущие годы. Мы до конца года будем пробовать по основным производствам передать в суд", – сказала она. Конкретные даты планируемой передачи дел в суд она озвучивать не стала. 

Венедиктова заверила, что в расследовании дел Майдана динамика очень высокая". По ее словам, за этот год в суд правоохранители направили в суд 27 обвинительных актов в отношении 40 человек.

Она отметила, что промедление с рассмотрением "майдановских дел" в судах объективно поясняется перегрузкой в судах. "Плюс ковид, судьи болели, адвокаты болели. Поэтому есть абсолютно объективные факторы с одной стороны", – сказала генпрокурор.

С другой стороны, по ее словам, "имеет место злоупотребление сторонами своими процессуальными правами". "Проблема судебной реформы – проблема для всех", – заявила Венедиктова. 

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал тогдашний президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.

В расстрелах протестующих во время Революции достоинства 20 февраля 2014 года обвиняют пятерых беркутовцев – Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в этот день. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Янукович, Захарченко, экс-заместитель главы МВД Виктор Ратушняк, экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко и его первый заместитель Владимир Тоцкий, бывший командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк и другие чиновники фигурируют в уголовном производстве об организации незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций в период с 18-го по 20 февраля 2014 года. Им вменяют превышение власти и служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия, умышленные убийства и покушения на убийства, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, а также теракт.

Теги: Евромайдан, Майдан, Генеральная прокуратура, судебная реформа, Революция достоинства, суд, Ирина Венедиктова, прокурор
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