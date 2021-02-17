Зеленский ввел изменения в персональный состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский новым указом ввел в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины министра по делам ветеранов Украины Юлию Лапутину.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Соответствующий указ №56/2021 от 17 февраля опубликован пресс-службой главы государства.

Согласно указу, в состав СНБО вошла министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Лапутина до назначения министром по делам ветеранов работала в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, входила в состав консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины. До этого работала в Службе безопасности Украины, стала второй в истории Украины женщиной, получившей звание генерала.

В сентябре – декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в зоне антитеррористической операции (сейчас – операция Объединенных сил) на Донбассе и выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований.

СНБО, согласно Конституции Украины, – это координационный орган при президенте по вопросам национальной безопасности и обороны государства. Персональный состав совета формирует президент.

Сейчас в СНБО 20 членов. Его возглавляет президент Украины, секретарь ведомства – Алексей Данилов. Кроме назначенных сегодня чиновников, в состав СНБО входят спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран и другие.