После обысков в Крыму незаконно задержали шесть человек – Денисова

По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, российские силовики после ночных обысков в оккупированном РФ Крыму задержали крымских татар – активистов "Крымкой солидарности" и проекта для детей политзаключенных "Крымское детство".

После очных обысков в оккупированном РФ Крыму российские силовики задержали шестерых крымских татар, сообщила уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова в Facebook.

"Есть информация, что незаконно задержаны активисты "Крымской солидарности" и проекта для детей политзаключенных "Крымское детство" – Ленур Сейдаметоа, Азамата Эюпов, Тимур Ялкабов, Яшар Шихаметов, Эрнест Ибрагимов и Олег Федоров", – написала она.

По данным Денисовой, им вменяют участие в организации "Хизб ут-Тахрир".

"Работники ФСБ после проведения следственных мероприятий доставили задержанных граждан Украины в здание "управления ФСБ Крыма". Такие действия так называемых правоохранителей нарушили презумпцию невиновности, права на свободу и личную неприкосновенность, на правовую помощь, ведь обыски были проведены без наличия соответствующих судебных решений, без участия адвокатов и вручения любых процессуальных документов", – рассказала обмудсмен.

Преследование оккупационными властями крымских татар являются религиозно мотивированными, подчеркнула она. Денисова не исключила, что сегодняшние задержания могут закончиться незаконным арестом и приговором.

"Мы должны требовать от РФ соблюдать право на справедливое судебное разбирательство в соответствии с ее обязательствами как оккупационного государства, предусмотрено международным гуманитарным правом и международным правом в области прав человека", – добавила Денисова.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, приглашающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В Западной Европе и Северной Америке эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Российские силовики пришли с обысками в дома крымчан сегодня в 4.00, "следственные действия" провели в домах семи крымских татар.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.