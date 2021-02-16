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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Командующий ВМС Украины Неижпапа: Россия превратила Крым в самую мощную военную базу

Количество военнослужащих РФ в аннексированном Россией Крыму составляет около 40 тыс. человек, сообщил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

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Россия развернула в Крыму систему противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, отметил Неижпапа
Россия развернула в Крыму систему противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, отметил Неижпапа
Фото: ВМС ЗС України / Facebook

После аннексии Крыма в 2014 году РФ увеличила боевой состав надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота почти наполовину. Об этом в интервью агентству "Укринформ", опубликованном 16 февраля, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

"В течение семи лет боевой состав надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота увеличен на 45%. Общее количество составляет 58 единиц, в том числе носителей крылатых ракет морского базирования "Калибр" – 13 единиц. Их суммарный ракетный залп составляет около 80 ракет", – сказал Неижпапа.

Он добавил, что количество боевых самолетов РФ в Крыму увеличено в 3,5 раза, вертолетов – в девять раз, боевых бронированных машин – в шесть раз, ракетных систем залпового огня – в 6,5 раза, а число танков достигло около 40 единиц.

В то же время Россия развернула в Крыму систему противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, а количество военнослужащих увеличено в три раза – до 40 тыс. человек, отметил Неижпапа.

"Таким образом, РФ превратила АР Крым в самую мощную военную базу", – подчеркнул командующий ВМС Украины.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В декабре 2020 года эксперт по международному морскому праву Богдан Устименко утверждал, что в Крыму уже находится российское ядерное оружие.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 14 января 2021 года отмечал, что НАТО следит за военным присутствием России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоен его расширением.

24 января украинская разведка сообщала, что РФ разместила в Крыму 32,5 тыс. военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру.

В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины зафиксировали новые военные объекты РФ, которые появляются в аннексированном Крыму.

Теги: Россия, Крым, Украина, оружие, ядерное оружие, военные, ВМС Украины, Укринформ, разведка, аннексия, самолеты, ракеты, интервью, инфраструктура, корабли, Алексей Неижпапа
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