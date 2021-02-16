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Тышкевич: В Украине уже есть влияние Турции

Турецкое влияние прослеживается в Украине, в том числе в оккупированном Россией Крыму. Наивно думать, что Анкара откажется от дальнейшего усиления своих позиций, считает политический аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Турки не скрывают желание доминировать в Черноморском регионе, сказал Тышкевич
Турки не скрывают желание доминировать в Черноморском регионе, сказал Тышкевич
Фото: depositphotos.com

Влияние Турции в Украине можно проследить по ее программам военно-технического сотрудничества и поддержке крымских татар, сказал политический аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич в интервью "Телеграфу" 16 февраля.

По мнению эксперта, Турция стала региональной супердержавой и распространяет зоны влияния на соседние государства как доминирующая сила, или как одна из сил. 

Тышкевич напомнил, что в Украине есть явное  влияние России, Евросоюза и США.

"И уже есть влияние Турецкой Республики. Не стоит забывать о программах Турции по поддержке крымских татар, которые не всегда согласованы с Киевом, о военно-техническом сотрудничестве. В стратегии нацобороны Украины как стратегические партнеры обозначены Турция и Азербайджан. Важно понять, что внешняя политика определяется балансом внешних влияний или желанием изменить этот баланс", – пояснил он.

После событий в Нагорном Карабахе, где Азербайджан при поддержке Турции отвоевал у Армении часть территории, доминирующее положение Турции в регионе никого не удивляет, оно воспринимается как должное, уверен Тышкевич.

"Как говорится, Россия подвинулась. Или ее подвинули. Турция входит со своим интересами в Туркменистан, пытается войти в Казахстан. Она активна в Сирии, Ливии, странах арабского мира. Так что опубликованный прогноз – не что-то новое, а лишь обозначение направлений экспансии турецких интересов. Куда бы я добавил еще Румынию, Болгарию, Венгрию. Турки не скрывают, что одна из приоритетных задач – доминирование в Черноморском регионе", – подчеркнул аналитик.

Учитывая, что на территории Украины, включая оккупированный Крым, есть турецкое влияние, наивно полагать, что Анкара откажется от дальнейшего усиления своих позиций. Для Украины это не будет угрозой при грамотной политике государства, сказал эксперт. 

"Подчеркиваю, что внешняя политика государства – баланс интересов и влияния партнеров страны. Появление мощного центра силы, коим становится Турция, это дополнительная точка балансировки для Украины. Отход от растяжки между условным Западом и условным Востоком. Вместо бинарного выбора (если мы договоримся с ЕС, то идет усиление агрессивной политики со стороны РФ, если сближаемся с Россией, ухудшаются отношения на западном направлении), при появлении Турции как отдельной силы мы получаем поле для более сложных маневров с точки зрения защиты национальных интересов", – объяснил Тышкевич.

По его словам, прогнозы по усилению влияния Турции можно воспринимать по двум направлениям.

"Первое – поиграть в детский сад и обидеться на нарисованные карты. Второе – проанализировать ситуацию, сделав правильны выводы. А именно – посмотреть, где Турция будет усиливаться и выработать программы, политики, чтобы это усиление шло в соответствии с интересами Украины (по крайне мере на нашей территории). Если военно-техническое сотрудничество – нужно развивать взаимовыгодно. Если по Крыму – давайте проводить совместную политику по крымским татарам, координировать подходы. Если Турция усиливает влияние в Азербайджане, Грузии, Румынии, Украине следует использовать совместные интересы и проекты, не допуская конфликтных ситуаций с этими странами. Либо выходя из имеющегося конфликта при турецкой поддержке и посредничестве", – подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября прошлого года прилетел в Турцию с рабочим визитом. По результатам встречи он вместе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом сделали заявление – в том числе договорились координировать совместные усилия для обеспечения защиты прав человека в аннексированном Крыму и освобождения всех незаконно заключенных граждан Украины. Стороны подписали ряд документов, в том числе рамочное военное соглашение между правительствами двух стран.

Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара не признает принадлежность Крыма России и продолжает следить за положением крымских татар.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Турция, Румыния, Сирия, Казахстан, Ливия, Болгария, Венгрия, Черное море, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, аннексия, экспансия, Туркменистан, Анкара, регионы, Игорь Тышкевич, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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