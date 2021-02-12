"Крым де-факто контролируется Россией". Тихановская на встрече с депутатами Рады говорила о целостности Украины

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в разговоре с украинскими депутатами межфракционной группы "За демократическую Беларусь" оценила политическую помощь Украины. Говоря о поддержке территориальной целостности, она сказала, что Крым по закону является частью Украины, но уже несколько лет де-факто контролируется Россией.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время онлайн-встречи с украинскими народными депутатами, членами межфракционной группы "За демократическую Беларусь" заявила, что аннексированный Крым является частью Украины, но несколько лет де-факто контролируется Россией. Обращение Тихановской опубликовано на ее сайте 11 февраля.

"Крым по закону является частью Украины, однако уже несколько лет де-факто контролируется Россией. Во многом в последние полгода белорусы живут в похожем состоянии, и теперь нам стало проще понять проблемы украинцев. По праву бывший президент проиграл на выборах, однако де-факто его режим до сих пор незаконно удерживает власть", – сказала Тихановская.

Политик во время диалога с украинскими парламентариями просила поддержать демократическую Беларусь на международных площадках, в частности в ООН, ОБСЕ и ПАСЕ. Она поблагодарила украинцев за солидарность, помощь белорусскому народу, непризнание считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и официально объявленных результатов президентских выборов.

Оппозиционерка оценила помощь за поддержку белорусской оппозиции на политическом уровне и тем, кто вынужденно покинул Беларусь. По ее словам, Лукашенко ставит под угрозу суверенитет страны, говоря с Россией об интеграции.

"Из-за страха потерять власть Александр Лукашенко вверг целую страну в кризис и испортил отношения со своими соседями. Он ставит под угрозу суверенитет страны, договариваясь об интеграции с Владимиром Путиным. Бывший президент относится к Беларуси как к своему личному колхозу. Это разрушает экономику и IT-сектор, который вынужден бежать из страны", – подчеркнула белорусский политик.

При этом она констатировала, что Лукашенко и его окружение сохраняют формальную власть, но они утратили доверие и лишь защищаются от белорусов.

"Это значит, что данный режим уже в прошлом. А будущее – это сами белорусы, которые всегда будут ближайшими соседями и друзьями Украины. Я надеюсь, что мы можем не ждать, когда на Западе или на Востоке нашим странам помогут или помешают сблизиться, а сами сделаем шаг навстречу друг другу", – предложила она.

Руководителем объединения является народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его словам, объединение хочет помочь Беларуси стать на путь интеграции с Европейским союзом и НАТО, а также намерено добиваться проведения в стране демократических президентских выборов.