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"Крым де-факто контролируется Россией". Тихановская на встрече с депутатами Рады говорила о целостности Украины

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в разговоре с украинскими депутатами межфракционной группы "За демократическую Беларусь" оценила политическую помощь Украины. Говоря о поддержке территориальной целостности, она сказала, что Крым по закону является частью Украины, но уже несколько лет де-факто контролируется Россией.

Тихановская считает, что по закону Крым является частью Украины
Тихановская считает, что по закону Крым является частью Украины
Фото: ЕРА

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время онлайн-встречи с украинскими народными депутатами, членами межфракционной группы "За демократическую Беларусь" заявила, что аннексированный Крым является частью Украины, но несколько лет де-факто контролируется Россией. Обращение Тихановской опубликовано на ее сайте 11 февраля. 

"Крым по закону является частью Украины, однако уже несколько лет де-факто контролируется Россией. Во многом в последние полгода белорусы живут в похожем состоянии, и теперь нам стало проще понять проблемы украинцев. По праву бывший президент проиграл на выборах, однако де-факто его режим до сих пор незаконно удерживает власть", – сказала Тихановская.

Политик во время диалога с украинскими парламентариями просила поддержать демократическую Беларусь на международных площадках, в частности в ООН, ОБСЕ и ПАСЕ. Она поблагодарила украинцев за солидарность, помощь белорусскому народу, непризнание считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и официально объявленных результатов президентских выборов. 

Оппозиционерка оценила помощь за поддержку белорусской оппозиции на политическом уровне и тем, кто вынужденно покинул Беларусь. По ее словам, Лукашенко ставит под угрозу суверенитет страны, говоря с Россией об интеграции.

"Из-за страха потерять власть Александр Лукашенко вверг целую страну в кризис и испортил отношения со своими соседями. Он ставит под угрозу суверенитет страны, договариваясь об интеграции с Владимиром Путиным. Бывший президент относится к Беларуси как к своему личному колхозу. Это разрушает экономику и IT-сектор, который вынужден бежать из страны", – подчеркнула  белорусский политик.

При этом она констатировала, что Лукашенко и его окружение сохраняют формальную власть, но они утратили доверие и лишь защищаются от белорусов.

"Это значит, что данный режим уже в прошлом. А будущее – это сами белорусы, которые всегда будут ближайшими соседями и друзьями Украины. Я надеюсь, что мы можем не ждать, когда на Западе или на Востоке нашим странам помогут или помешают сблизиться, а сами сделаем шаг навстречу друг другу", – предложила она.

Руководителем объединения является народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его словам, объединение хочет помочь Беларуси стать на путь интеграции с Европейским союзом и НАТО, а также намерено добиваться проведения в стране демократических президентских выборов.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Теги: Россия, Крым, Беларусь, ООН, Александр Лукашенко, ОБСЕ, ПАСЕ, Евросоюз, Светлана Тихановская
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