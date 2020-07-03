В Раде создали межфракционное объединение "За демократическую Беларусь"

Возглавил межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

В Верховной Раде создали межфракционное объединение "За демократическую Беларусь". Об этом во время заседания парламента 3 июля объявил первый вице-спикер Руслан Стефанчук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Руководителем объединения стал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Наша основная задача – помочь Беларуси стать европейской, независимой и свободной страной. Не дать возможности режиму [президента Александра] Лукашенко сажать оппозиционных политиков, блогеров, СМИ", – написал Гончаренко в Telegram.

Кроме того, объединение хочет помочь Беларуси стать на путь интеграции с Европейским союзом и НАТО, а также намерено добиваться проведения в стране демократических президентских выборов, проинформировал Гончаренко.

Он назвал символичным, что о создании межфракционного депутатского объединения руководство Рады объявило в День независимости Беларуси.

Международная неправительственная правозащитная организация Freedom House оценивает режим в Беларуси как авторитарный.

В докладе Nations in Transit о развитии демократии в странах переходного периода, который был опубликован в мае, организация определила демократический рейтинг государств по шкале от 1 до 7. Беларусь получила 1,39 балла, а уровень демократии в стране оценен в 6,55% (для сравнения: у лидера рейтинга – Эстонии – 6,07 и 84,52% соответственно, у Украины – 3,39 и 39,88%).