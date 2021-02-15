"Пропасть сейчас очень глубокая. Крым будет стоять между нами всегда". Сванидзе рассказал, смогут ли Украина и Россия стать друзьями

Российский журналист, общественный деятель Николай Сванидзе считает, что России и Украине вряд ли удастся в обозримом будущем наладить отношения. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Смогут ли стать друзьями Россия и Украины? Между родственниками или соседями по коммунальной квартире отношения всегда сложнее. Больше разделяющих факторов. Я надеюсь, что да. Но не в ближайшее время. Сейчас стоит задача не стать друзьями, а замириться. Я сейчас не представляю себе, как это сделать. Я не могу сказать, что я знаю как. Я не знаю! Сделаны шаги, которые уже необратимы. И как теперь все вернуть? Нельзя взять и положить на место то, что взял, извиниться, пожать друг другу руки, снова стать друзьями и пойти попить пивка. Нет, так не получится. Я надеюсь, что да [мы помиримся], потому что никто не отменял географию, мы все равно рядом, расселиться не получится", – считает Сванидзе.

При этом, подчеркнул он, россияне и украинцы – близкие, но совершенно разные народы.

"У нас очень близкие культуры. Но мы не один народ. Я категорически не согласен с тем, что мы один народ. Мы два разных народа с двумя разными культурами, двумя разными языками и двумя разными ментальностями. Все разное! Близкое – да, но это близкое не должно обманывать. Знаете, это как близкие языки: слово одно и то же, но означает разное. Это создает сложности при изучении близких языков. Поэтому мы два разных народа, но, конечно, близкие, и этого никто не отменит. Вы можете [российского поэта Александра] Пушкина читать, а мы – ваших классиков, а [писатель Николай] Гоголь вообще один на двоих! Это все остается с нами, но пропасть сейчас очень глубокая. Поэтому такие странные отношения будут продолжаться долго. Слава богу, на личный уровень они не переходят", – сказал журналист.

Гордон попросил собеседника описать, что, по его мнению, произошло между Россией и Украиной.

"Я бы сказал, что это развод, очень тяжелый развод, развод очень близких людей, развод принципиальный, жесткий. Бывают разводы, когда люди остаются друзьями, здесь развод другой – что называется, развод и девичья фамилия", – ответил он.

Сванидзе сказал, что независимость, которую Украина получила после развала СССР в 1991 году, "должна соблюдаться каким-то образом, она должна сопровождаться какой-то идеологической линией".

"Вот эта "самость" Украины заключается, конечно, во внероссийскости. Потому что независимость от кого? Не от Америки же, а от бывшего центра, от бывшей метрополии – от России, от Москвы. Естественно, нужно было предположить, что позиционирование Украины будет в значительной степени если не антироссийским, то внероссийским. А далее уже зависело от зрелости, от толерантности и лояльности со стороны Москвы. По моему мнению, она проявлена не была в последние 20 лет, особенно это проявилось в истории с Крымом", – отметил журналист.

Он сказал, что не считает историю с аннексией украинского полуострова справедливой.

"Я считаю, что со стороны России была допущена, во-первых, несправедливость, во-вторых, недальновидность. Россия разменяла Украину на Крым. Россия, приобретя Крым, потеряла Украину как дружественного соседа, как родственника, как супруга, если угодно. Как известно, Россия с Украиной – это империя, а без Украины – не империя. Не мною сказано. Поэтому тоска по Украине будет всегда... А поскольку Крым – это проблема практически неразрешимая... Хотя никогда не говори никогда, но я не могу себе представить ни одного российского политика – оппозиционного, какого угодно, – который бы решил проблему Крыма в пользу Украины в обозримом будущем. А значит, Крым будет всегда между нами лежать, стоять, сидеть – я не знаю – и не позволит сблизиться", – сказал Сванидзе.

Интервью со Сванидзе выйдет сегодня на YouTube-канале "Дмитрий Гордон". Трансляция начнется в 18.00

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Президент РФ неоднократно заявлял, что считает украинцев и россиян одним народом и что они "обречены на совместное будущее".