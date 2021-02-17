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ПОЛИТИКА

Рада планирует узаконить деятельность частных детективов в Украине

Проект закона, который урегулирует деятельность частных детективов, в первом чтении поддержали 334 депутата Верховной Рады.

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Рада снова попытается легализовать деятельность частных детективов
Рада снова попытается легализовать деятельность частных детективов
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада на заседании 17 февраля в первом чтении и за основу приняла законопроект №3010 о частной детективной деятельности, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Законопроект состоит из 22 статей, объединенных в пять разделов, говорится в пояснительной записке к нему. 

Проект закона поддержали 334 народных депутата. 

"Целью законопроекта является законодательное урегулирование частной детективной деятельности как одного из путей обеспечения конституционных гарантий человека и гражданина, субъектов хозяйствования частного права на защиту своих законных прав и интересов", – сказано в записке. 

Проект закона определяет и регламентирует сферу частной детективной деятельности, в том числе виды услуг детективов; устанавливает квалификационные требования к частным детективам; определяет основные права и обязанности субъектов частной детективной деятельности, в том числе правовые механизмы защиты интересов их заказчиков.

Кроме того, законопроект определяет обязанности частных детективов по учету предоставленных услуг, хранения конфиденциальной информации, защиты персональных данных, полученных в процессе оказания детективных услуг и организацию государственного и общественного контроля за частной детективной деятельностью.

В частности, предлагается ввести изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, предусмотрев возможность штрафовать детективов за умышленное разглашение детективной тайны и включив детективов в список лиц, которые не могут быть допрошены о сведениях, которые являются детективной тайной. 

"Вполне очевидно, что становление и функционирование в Украине рынка частных детективных услуг является социально признанным, а фактическая частная детективная практика защиты личных и имущественных прав физических лиц и юридических лиц – субъектов частного права требует законодательного нормирования и дальнейшего развития нормативной и учебно-методической основы ее введения, профессионального освоения, легального практического осуществления и общественного контроля за ней. Разработка и принятие проекта закона Украины "О частной детективной деятельности" позволит на законодательном уровне поставить такой вид деятельности под надлежащий контроль государства. Украина еще раз подтвердит свою приверженность европейскому курсу и безусловно повысит имидж, как правового государства среди цивилизованных стран мира", – считают авторы инициативы. 

Это не первая попытка легализовать деятельность частных детективов в Украине. В 2017 году Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №3726. Президент наложил вето, парламент не смог его преодолеть и закон не вступил в силу. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, уголовный кодекс, законопроект, детективы, Уголовный процессуальный кодекс
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