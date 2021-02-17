Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Украина вышла из соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, которое было подписано в 1992 году.

Кабинет Министров Украины принял решение выйти из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, заключенного в рамках Содружества Независимых Государств, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Соглашение было подписано в 1992 году в Бишкеке. Подписанты документа договорились координировать свои действия в области предоставления услуг связи, гармонизации развития сетей и средств связи, выработки концепций по научно-технической и тарифной политике, подготовки кадров и работы учебных заведений связи, защиты общих интересов государств в международных организациях по связи и их органах.

Как отмечается в пояснительной записке, за период с момента подписания соглашение для Украины оно не было практически реализовано.