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Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Украина вышла из соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, которое было подписано в 1992 году.

Решение принято на заседании Кабмина 17 февраля
Решение принято на заседании Кабмина 17 февраля
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Кабинет Министров Украины принял решение выйти из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, заключенного в рамках Содружества Независимых Государств, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Соглашение было подписано в 1992 году в Бишкеке. Подписанты документа договорились координировать свои действия в области предоставления услуг связи, гармонизации развития сетей и средств связи, выработки концепций по научно-технической и тарифной политике, подготовки кадров и работы учебных заведений связи, защиты общих интересов государств в международных организациях по связи и их органах.

Как отмечается в пояснительной записке, за период с момента подписания соглашение для Украины оно не было практически реализовано.

Также в правительстве подчеркнули, что выход страны из соглашения не повлияет на интересы украинских граждан.

12 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.

С 2019 года Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. В МИД Украины заявляли, что в целом Киев проводит инвентаризацию 236 договоров в рамках СНГ.

Теги: Украина, Кабинет Министров, СНГ, соглашение
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