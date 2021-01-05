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Украина выйдет из еще одного соглашения в рамках СНГ

Украина выйдет из соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании соответствующего межгосударственного совета, заключенного в рамках СНГ, сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Украины Василий Мокан.

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Соглашение, выход из которого поддержал Кабмин, было подписано 10 лет назад
Соглашение, выход из которого поддержал Кабмин, было подписано 10 лет назад
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины 5 января одобрил законопроект о выходе Украины из соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании соответствующего межгосударственного совета, заключенного в рамках СНГ. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Василий Мокан на своей странице в Facebook.

По его словам, законопроект предусматривает выход из соглашения, подписанного 19 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге и ратифицированного Радой в Украине 21 декабря 2011 года.

Он отметил, что представители Украины длительное время не принимают участия в заседаниях межгосударственного совета, Украина не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, не осуществляет в рамках соглашения обмен патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.

"Соглашение не отвечает современному состоянию экономических отношений между государствами – членами СНГ. А обязательства Украины, возникшие в течение срока действия соглашения, урегулированы", – подчеркнул Мокан.

https://www.facebook.com/Mokan.Vasyl/posts/464397251619919

12 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.

С 2019 года Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. В МИД Украины заявляли, что в целом Киев проводит инвентаризацию 236 договоров в рамках СНГ.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Кабинет Министров, МИД Украины, Санкт-Петербург, СНГ, законопроект, документы, соглашение, сотрудничество, Кабмин, Василий Мокан
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