Украина выйдет из еще одного соглашения в рамках СНГ

Украина выйдет из соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании соответствующего межгосударственного совета, заключенного в рамках СНГ, сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Украины Василий Мокан.

Соглашение, выход из которого поддержал Кабмин, было подписано 10 лет назад Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины 5 января одобрил законопроект о выходе Украины из соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании соответствующего межгосударственного совета, заключенного в рамках СНГ. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Василий Мокан на своей странице в Facebook.

По его словам, законопроект предусматривает выход из соглашения, подписанного 19 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге и ратифицированного Радой в Украине 21 декабря 2011 года.

Он отметил, что представители Украины длительное время не принимают участия в заседаниях межгосударственного совета, Украина не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, не осуществляет в рамках соглашения обмен патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.

"Соглашение не отвечает современному состоянию экономических отношений между государствами – членами СНГ. А обязательства Украины, возникшие в течение срока действия соглашения, урегулированы", – подчеркнул Мокан.

12 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.

С 2019 года Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. В МИД Украины заявляли, что в целом Киев проводит инвентаризацию 236 договоров в рамках СНГ.