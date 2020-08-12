Кабмин Украины признал недействительными еще два соглашения в рамках СНГ

Украина вышла из соглашения о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств – участников Содружества Независимых Государств. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 12 августа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Соглашение о сотрудничестве в подготовке военных кадров для пограничных войск государств – участников СНГ было подписано 3 ноября 1995 года в Москве.
Целью соглашения была подготовка, переподготовка, повышение квалификации офицерских кадров и младших специалистов для пограничных войск.
Также Кабмин денонсировал соглашение о сотрудничестве в области культуры в рамках СНГ. Это соглашение было подписано 15 мая 1992 года в Ташкенте (Узбекистан).
12 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ.
В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.
Замглавы МИД Украины Василий Боднар в июне 2020 года заявлял, что с момента оккупации Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе Украина расторгла около 150 из 453 договоров и соглашений с РФ, в том числе один из базовых договоров – о дружбе, сотрудничестве и партнерстве (этот документ утратил силу 1 апреля 2019 года).