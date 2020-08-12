Кабмин Украины признал недействительными еще два соглашения в рамках СНГ

Целью соглашения о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств – членов СНГ, из которого вышла Украина, была подготовка, переподготовка, повышение квалификации офицерских кадров и младших специалистов для пограничных войск.

Соглашение о сотрудничестве в подготовке военных кадров было подписано 3 ноября 1995 года Фото: depositphotos.com

Украина вышла из соглашения о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств – участников Содружества Независимых Государств. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 12 августа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Соглашение о сотрудничестве в подготовке военных кадров для пограничных войск государств – участников СНГ было подписано 3 ноября 1995 года в Москве.

Целью соглашения была подготовка, переподготовка, повышение квалификации офицерских кадров и младших специалистов для пограничных войск.

Также Кабмин денонсировал соглашение о сотрудничестве в области культуры в рамках СНГ. Это соглашение было подписано 15 мая 1992 года в Ташкенте (Узбекистан).

12 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.