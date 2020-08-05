Украина расторгла соглашение о сотрудничестве пограничных войск СНГ

В решении, принятом сегодня Кабинетом Министров Украины, отмечается, что соглашение о сотрудничестве пограничных войск СНГ было расторгнуто в связи с российской вооруженной агрессией против Украины.

Украина вышла из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств – участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности. Такое решение было принято сегодня на заседании Кабинета Министров. Трансляция велась на странице Кабмина в YouTube.

Решение было принято в связи с вооруженной агрессией России против Украины, а также в связи с тем, что Украина так и не ратифицировала часть договоров в сфере пограничного сотрудничества СНГ и принимала участие в совете командующих пограничных войск только в качестве наблюдателя.

Указанное соглашение было подписано в 1996 году в Москве.

Замглавы МИД Украины Василий Боднар в июне 2020 года заявлял, что с момента оккупации Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе Украина расторгла около 150 из 453 договоров и соглашений с РФ, в том числе один из базовых договоров – о дружбе, сотрудничестве и партнерстве (этот документ утратил силу 1 апреля 2019 года).