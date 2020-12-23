Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ

Украина вышла из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств – членов Содружества Независимых Государств в сфере защиты прав потребителей.

Соглашение, выход из которого поддержал Кабмин, было подписано 20 лет назад Фото: depositphotos.com

Украина выходит из еще одного международного договора, заключенного в рамках Содружества Независимых Государств. Соответствующее решение было принято украинским правительством во время заседания 23 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В частности, Украина вышла из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств – членов СНГ в сфере защиты прав потребителей.

Этот документ был подписан в декабре 2000 года в Москве и ратифицирован Украиной в 2002 году.

12 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.

С 2019 года Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. В МИД Украины заявляли, что в целом Киев проводит инвентаризацию 236 договоров в рамках СНГ.