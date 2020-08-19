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Украина вышла еще из семи соглашений в рамках СНГ

Семь договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств, из которых вышла Украина, касаются сферы гражданской авиации.

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Решение о выходе из договоров было принято Кабмином 19 августа
Решение о выходе из договоров было принято Кабмином 19 августа
Фото: depositphotos.com

Украина выходит еще из семи международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств. Соответствующее решение было принято украинским правительством во время заседания 19 августа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Расторгнуты следующие договоры:

  • решение о создании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация";
  • соглашение о Дальнем радионавигационном обеспечении в Содружестве Независимых Государств;
  • соглашение о практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации;
  • соглашение о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации;
  • соглашение о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства;
  • меморандум о принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации;
  • решение о реформировании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация".

12 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.

Замглавы МИД Украины Василий Боднар в июне 2020 года заявлял, что с момента оккупации Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе Украина расторгла около 150 из 453 договоров и соглашений с РФ, в том числе один из базовых договоров – о дружбе, сотрудничестве и партнерстве (этот документ утратил силу 1 апреля 2019 года).

Теги: Украина, Кабинет Министров, авиация, СНГ
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