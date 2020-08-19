Украина вышла еще из семи соглашений в рамках СНГ

Украина выходит еще из семи международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств. Соответствующее решение было принято украинским правительством во время заседания 19 августа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Расторгнуты следующие договоры:

12 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.