Украина вышла еще из семи соглашений в рамках СНГ

Украина выходит еще из семи международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств. Соответствующее решение было принято украинским правительством во время заседания 19 августа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Расторгнуты следующие договоры:
12 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ.
В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.
Замглавы МИД Украины Василий Боднар в июне 2020 года заявлял, что с момента оккупации Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе Украина расторгла около 150 из 453 договоров и соглашений с РФ, в том числе один из базовых договоров – о дружбе, сотрудничестве и партнерстве (этот документ утратил силу 1 апреля 2019 года).