Украина вышла из ряда энергетических договоров СНГ – Минэнергетики

Украина вышла из некоторых международных договоров, заключенных в рамках СНГ. Среди соглашений – договор об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.

С марта 2014 года Минэнергетики не участвует в заседаниях Электроэнергетического совета СНГ Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на заседании 16 декабря одобрил проект постановления о выходе из некоторых международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Украина вышла из следующих соглашений:

Горной хартии государств;

Соглашения о координации межгосударственных отношений государств;

Соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики;

Соглашения об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии;

Протокола о внесении изменений в Соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.

"Несмотря на политическую составляющую деятельности СНГ, с марта 2014 года министерство не участвует в заседаниях Электроэнергетического совета СНГ и других мероприятиях в рамках этой организации. Сотрудничество в атомной энергетике и электроэнергетике в рамках СНГ также не производится. По результатам анализа выявлено, что вышеупомянутые соглашения с СНГ не соответствуют современному состоянию международных отношений в энергетической сфере и потеряли свое практическое значение", – объяснили в министерстве.

12 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.

С 2019 года Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. В МИД Украины заявляли, что в целом Киев проводит инвентаризацию 236 договоров в рамках СНГ.