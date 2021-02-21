В Великобритании намерены предложить первую прививку от коронавируса всем взрослым до конца июля – Джонсон

Вакцинация от коронавируса всех желающих взрослых до конца июля позволит защитить уязвимые категории и раньше ослабить карантинные ограничения, отметил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Все взрослые в Великобритании будут иметь возможность получить первую прививку от коронавируса к концу июля 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 20 февраля, сообщает BBC.

По его словам, это позволит защитить уязвимые категории и раньше ослабить карантинные ограничения.

Предыдущая цель правительства заключалась в том, чтобы предложить всем взрослым первую дозу вакцины к сентябрю, отмечает BBC.

Исполнительный директор Национальной службы здравоохранения Англии, сэр Саймон Стивенс сказал, что есть первые признаки того, что вакцинация способствует сокращению количества госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании коронавирус подтвердили у 4,1 млн человек, умерло 120,6 тыс. заболевших. Страна занимает пятое место в мире по распространению инфекции.

Вакцинация от коронавируса в Великобритании стартовала 8 декабря 2020 года. Как сообщило агентство Bloomberg, в стране по состоянию на 21 февраля уже сделали почти 17,9 млн прививок (26,73 дозы на 100 человек).