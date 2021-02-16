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В Великобритании обнаружили очередной новый штамм мутировавшего коронавируса

Исследователи Эдинбургского университета назвали новый штамм коронавируса B.1.525. Его обнаружили при исследовании генома в 10 странах, в том числе в Дании, США и Австралии.

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Беспокойство исследователей вызывал штамм коронавируса под названием В.1.1.7
Беспокойство исследователей вызывал штамм коронавируса под названием  В.1.1.7 
Фото: ЕРА

В Великобритании обнаружили очередной новый штамм мутировавшего коронавируса, который вызывает обеспокоенность, сообщила 15 февраля газета The Guardian со ссылкой на данные исследователей Эдинбургского университета.

Новому штамму коронавируса дали название B.1.525. Ученые нашли его в ходе исследования генома в 10 странах, в том числе в Дании, США и Австралии. В Великобритании насчитали 32 случая заражения. Самые ранние появились еще в декабре в Великобритании и Нигерии.

Найденная разновидность коронавируса имеет сходство с еще мутировавшим штаммом под названием B.1.1.7. Вирус B.1.525 содержит мутацию E484K в шиповом белке (влияет на степень проникновения вируса в клетки), которые обеспокоили исследователей. Доктор Саймон Кларк, доцент клеточной микробиологии в Университете Рединга, заявил, что пока неизвестно, могут ли эти мутации вызвать более тяжелое течение болезни, сообщило издание.

Мутация E484K есть в мутировавших вариантах коронавируса, появившихся в Южной Африке и Бразилии. Такой вариант дает вирусу возможность уклоняться от нейтрализующих антител, вырабатываемых организмом, подчеркивают специалисты. Кларк уверен, что новый вариант следует тщательно протестировать, чтобы узнать о нем больше информации.

Накануне эксперты консультативной группы по вирусным угрозам обнаружили в Бристоле, Манчестере и Ливерпуле два новых штамма коронавируса, которые могут повлиять на эффективность существующих вакцин. Правительственные советники Великобритании говорили, что в мире существуют четыре штамма коронавируса, которые вызывают беспокойство ученых: два британских, один из Южной Африки и один из Бразилии.

"Британский" штамм коронавируса под названием B.1.1.7, о выявлении которого сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок 15 декабря прошлого года, уже зарегистрирован в 83 странах, говорится в бюллетене Всемирной организации здравоохранения от 9 февраля.

Штамм В.1.1.7 продемонстрировал увеличение распространенности, и появились некоторые данные об увеличении тяжести заболевания. В Британии количество выявленных тестов этого штамма выросло с 63% в неделю с 14 декабря до 90% в неделю с 18 января, отмечает ВОЗ.

Министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок 15 декабря прошлого года сообщил о выявлении нового типа коронавируса. Позже новый штамм был обнаружен и в других странах. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Новые, отличающиеся от британского штамма, мутации обнаружили также в ЮАР и Кении.

Теги: США, Великобритания, Австралия, Дания, Эдинбург, болезнь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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