COVID-19 в мире подтвердили у 111 млн человек

В мире по состоянию на утро 21 февраля коронавирус подтвердили у 111 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
Жертвами вируса стали 2 млн 460 тыс. человек, выздоровело 62,6 млн заболевших.
Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:
Украина в списке на 17-м месте.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.