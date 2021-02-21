COVID-19 в мире подтвердили у 111 млн человек

Жертвами коронавируса по всему миру стали 2 млн 460 тыс. человек, выздоровело 62,6 млн заболевших.

В США коронавирусом заразились 28 млн человек Фото: EPA

В мире по состоянию на утро 21 февраля коронавирус подтвердили у 111 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами вируса стали 2 млн 460 тыс. человек, выздоровело 62,6 млн заболевших.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

США (28 млн заболевших, 497,6 тыс. умерших);

Индия (почти 11 млн заболевших, 156,3 тыс. умерших, 10,7 млн выздоровевших);

Бразилия (10,1 млн заболевших, 246 тыс. умерших, 9 млн выздоровевших);

Великобритания (4,1 млн заболевших, 120,6 тыс. умерших);

Россия (4,1 млн заболевших, 81,5 тыс. умерших, 3,6 млн выздоровевших).

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.