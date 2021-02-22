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Украина получит дополнительных 5 млн доз вакцины NovaVax от коронавируса – Степанов

Общий объем вакцины от коронавируса компании NovaVax, который должна получить Украина, на сегодня составляет 15 млн, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Первые вакцины от NovaVax Украина ожидает получить в июле
Первые вакцины от NovaVax Украина ожидает получить в июле
Фото: EPA

Украина договорилась с компанией NovaVax о поставке дополнительных 5 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

"Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцины от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора", – написал он.

Министр отметил, что общий объем вакцины NovaVax, который ожидают в Украине, на сегодня составляет 15 млн, поставки препарата этого производителя запланированы начиная с июля этого года.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/879174639292199

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля Степанов сообщил, что поставки задерживаются. 21 февраля министр рассказал, что лично проконтролировал отгрузки первой партии вакцины AstraZeneca из Индии и первые 500 тыс. доз препарата будут в Украине в ближайшее время.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Кроме этого, ожидается, что в Украину до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз вакцины.

Теги: Украина, вакцинация, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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